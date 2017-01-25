Банк "Глобэкс": российский рынок откроется ростом Мы полагаем, что индекс ММВБ вырастет на старте торговой сессии на фоне достижения новых исторических значений американских фондовых индексов. Вслед за последними выросли и индексы азиатского региона. Однако не стоит говорить о возвращении восходящего тренда по индексу ММВБ, поскольку объемы были малыми в понедельник и во вторник. Плюс API прогнозирует рост запасов сырой нефти на 2,93 млн баррелей. Ливия заявляет о планах увеличить добычу до 1,25 млн б/с, что в дальнейшем может негативно сказаться на ценах нефти. Российский рубль может укрепиться сегодня до 59 руб за 1 доллар на фоне налоговых платежей, которые могут вызвать отток с рынка около 700 млрд руб. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте