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mfd.ruАналитикаКомментарии25 января 2017 г.Банк "Глобэкс": российский рынок откроется ростом
сегодня
10:21

Банк "Глобэкс": российский рынок откроется ростом

Мы полагаем, что индекс ММВБ вырастет на старте торговой сессии на фоне достижения новых исторических значений американских фондовых индексов. Вслед за последними выросли и индексы азиатского региона. Однако не стоит говорить о возвращении восходящего тренда по индексу ММВБ, поскольку объемы были малыми в понедельник и во вторник. Плюс API прогнозирует рост запасов сырой нефти на 2,93 млн баррелей. Ливия заявляет о планах увеличить добычу до 1,25 млн б/с, что в дальнейшем может негативно сказаться на ценах нефти. Российский рубль может укрепиться сегодня до 59 руб за 1 доллар на фоне налоговых платежей, которые могут вызвать отток с рынка около 700 млрд руб.

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