ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок энергоносителей. Январь уж на исходе, а тренда нет, как нет

Мировой рынок нефти ждет итогов января, Газпром - опустошения хранилищ Украины, студент - благостей татьяниного дня, а Трамп - ничего не ждет и активно кует отмены указов предыдущего президента.

Цены нефти в последние сутки подрастали, а затем снижались, показав по итогам дня небольшой рост цен. Однако в целом цены остаются в рамках затягивающегося бокового тренда.

Президент США Дональд Трамп генерирует высокую активность с первых дней вступления в должность. Сообщается, что он подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL, ранее остановленного бывшим президентом Бараком Обамой. Во главу угла повышенной активности Трампа поставлено обещанное им в предвыборную кампанию создание новых рабочих мест. Но рынок нефти в первую очередь интересуют не новые рабочие места в США, а возможное увеличение предложения нефти в связи со строительством указанных трубопроводов. Так что вместе с ростом буровой активности и ожиданиями роста добычи нефти в США может появиться еще фактор давления на цены. Но в рукаве у Трампа снятие еще одного ограничения. Напомним, что в первый же день после победы на выборах 8 ноября Трамп заявлял о том, что отменит ограничения на добычу углеводородов, в том числе на шельфовых месторождениях. Так что от США продолжаем ждать свежих новостей. Впрочем, сегодня можно временно не думать об активности Трампа и предаваться благости по поводу татьяниного дня.

А там и январь будет постепенно подходить к своему завершению. После чего будут подводиться самые интригующие итоги месяца по добыче нефти ведущими нефтепроизводителями. Пока же идут уточнения объемов добычи за предыдущие месяцы. Для прояснения существующей на сегодня диспозиции можно перед глазами держать таблицы ОПЕК из январского отчета, а так же целевые уровни добычи стран ОПЕК, которые были обозначены в соглашении о сокращении добычи.

Пока же январь еще не закончился, то можно обратить внимание на беспокойства Газпрома по поводу украинского транзита. По его наблюдениям Украина этой зимой тратит намного больше газа из подземных хранилищ, чем годом ранее. В результате запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до 10,5 млрд. кубометров, что на 1,2 млрд. кубометров меньше, чем хранилось в ПХГ в этот период прошлого года. А суточный отбор из хранилищ вырос с 15 января более чем на 40%. Неснижаемый остаток для обеспечения подъема газа в требуемых объемах в украинских хранилищах должен составлять 6-7 млрд. куб. м. В связи с приближением к критическим отметкам Газпром опасается, что Украина начнет отбирать транзитный газ и призывает Европу помочь Украине расплатиться за поставки газа. Но и в самой Европе оказывается тоже зима и запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) сократились к 22 января 2017 г. до рекордно низких за всю историю наблюдений 48,92%, сообщает Gas Infrastructure Europe (GIE). Этот уровень стал самым низким за последнее десятилетие. Так что предстоящее скоро транзитное шоу для нашего рынка в перспективе может еще потягаться по важности с тем, что будет твориться на глобальных рынках нефти в связи с подведением январских итогов.

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