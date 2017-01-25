ИК ЛМС: Российский рынок откроется нейтрально в пределах 0,1%

Американские индексы во вторник закрылись в плюсе на фоне роста котировок акций сырьевых компаний и позитивной квартальной отчетности ряда компаний. S&P 500 вырос на 0,66%, Dow Jones – на 0,57%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – на 0,86%. Сегодня американские индексы продолжают рост. S&P 500 поднялся на 0,12%, Dow Jones – на 0,13%, Nasdaq – на 0,23%.

Нефтяные котировки во вторник выросли. Brent упал на 0,38% до $55.44, а WTI вырос на 0,82% до $53.18. Сегодня Brent снизился на 0,16% до $55.76, а WTI – на 0,21% до $53.07 за баррель в ожидании данных о коммерческих запасах углеводородов в США, давление на рынок оказали данные о росте запасов в США по оценкам Американского института нефти. Азиатские рынки в среду растут на фоне мирового ралли. Nikkei225 вырос на 1,3%, KOSPI прибавил 0,1%, австралийский индекс ASX All Ordinaries поднялся на 0,4%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные по ипотеке, Минэнерго США обнародует данные о количестве запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране за неделю. В Германии опубликуют индекс доверия бизнесменов к экономике страны в январе. Япония обнародует данные о внешней торговле за декабрь.

Мы ждем нейтрального открытия торгов на российском рынке в пределах 0,1%.

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