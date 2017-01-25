Открытие Брокер: Начало дня может быть за «быками»

По итогам торгов 24 января индекс ММВБ прибавил 1,33% до 2174,59, а РТС вырос на 1,56% до 1155,38. После девяти дней снижения подряд российский рынок нашёл в себе силы для резвого отскока, чему также способствовали и корпоративные новости. Замглавы «Газпрома» (+1,38%) А. Медведев заявил на форуме в Австрии, что спрос на газ в Европе увеличится на 90 млрд кубометров к 2025 году, а к 2035 году понадобится уже на 120 млрд кубометров больше, чем сегодня. «КАМАЗ» (+5,34%) сообщил о росте продаж в 2016 году на 21% до 34,5 тыс. автомобилей. «Акрон» (-1,16%) отчитался о росте производства удобрений в 2016 году на 19,5%, но ещё ранее компания сообщала об ухудшении прогноза продаж на 2017 год. Неплохо себя чувствовали бумаги металлургов, которые отреагировали на рост мировых цен на металлы: «РусАл» РДР (+4,49%), «НЛМК» (+3,2%), «Северсталь» (+2,86%). Хуже рынка завершили день бумаги: «Русгидро» (-3,07%), «Юнипро» (-2,86%) и «Ростелеком» (-1,04%). На валютном рынке продолжилось вялое наступление рубля. 25 января рубль получит не только поддержку в виде уплаты НДПИ, но и размещения ОФЗ на 40 млрд рублей. Соответственно, можно ждать очередного повышения курса национальной валюты на фоне дефицита краткосрочной ликвидности.

Торги в США завершились ростом индексов при существенном вкладе сырьевого сектора. Администрация США явно нацелена на то, чтобы доллар не был столь угрожающе крепким. Кандидат на пост министра финансов С.

Мнучин говорил о том, что крепкий доллар угрожает экономике в краткосрочной перспективе. Естественно, слабеющий доллар — это дорожающее сырье, а с ним растут и бумаги сектора базовых материалов: Freeport-McMorran (+8,27%). Банковский сектор был вторым по вкладу в повышение индексов: Bank of America (+1,73%), Citigroup (+1,9%), JPMorgan (+1,21%). Президент Д. Трамп разморозил большие нефтяные стройки в США, разрешив строительство нефтепроводов Dakota Access Pipeline и транс-американского Keystone XL. В секторе телекоммуникаций преобладал негатив на фоне отчёта Verizon (-4,37%). Пока отчиталось всего 13% американских корпораций, но картина уже вполне привычная. Около 70% компаний отчитывается лучше средних ожиданий аналитиков, что обещает весьма неплохой итог по кварталу. Очередной рекорд по индексу S&P 500 привёл к падению «индекса страха» на 5,95% до 11,07. По итогам дня, DJIA прибавил 0,57% до 19912,71, S&P 500 — 0,66% до 2280,07.

Азиатские рынки преимущественно подрастали. Новая администрация США достаточно активно начала реализовывать свои предвыборные обещания. Д. Трамп не только заявляет о мерах протекционизма, но также активно говорит о стимулировании экономического роста. С другой стороны, реакцию азиатских рынков трудно объяснить, поскольку меры стимулирования в основном касаются американской экономики. В частности, Д. Трамп встретился с руководством трёх крупнейших американских компаний, призвав их к повышению локализации их продукции на американской территории.

Австралийский доллар слабел на фоне инфляции ниже прогнозов: в IV квартале индекс потребительских цен вырос на 1,5% в годовом выражении при ожиданиях 1,6%. Положительное сальдо торгового баланса Японии в декабре выросло до 641 млрд йен по сравнению с 153 млрд в ноябре. К 8:50 (мск) Shanghai Composite составил 3145,85 (+0,10%), Nikkei 225 — 19046,68 (+1,38%).

Нефть незначительно снижалась в рамках азиатской сессии. По данным API, коммерческие запасы нефти в США выросли за прошлую неделю на 2,927 млн бар. Опрос S&P Global Platts показывал ожидания роста запасов на 1,9 млн бар. Кроме того, увеличились запасы бензина на 4,9 млн бар. и дистиллятов — на 2,0 млн бар. Между тем, китайское новостное агентство Xinhua сообщает, что коммерческие запасы в Китае упали за декабрь на 1,9% до минимального уровня с июля, а запасы дизельного топлива сократились на 1,5% до минимального уровня за два года. Впрочем, по позиции бензина запасы выросли на 5,2%, а по керосину прирост составил 6% до максимума за полгода. Долгосрочные инвесторы продолжают пользоваться текущим ростом котировок для закрытия позиций.

Резервы SPDR Gold Trust сократились на 3 тонны до 804,11 тонн. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $55,35 (-0,16%), WTI — $53,05 (-0,24%), золото торговалось на уровне $1202,6 (-0,68%), медь — $5963,52 (-0,13%), никель — $9750 (-0,51%), палладий — $789,4 (-0,81%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 100,29. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,072 (-0,07%), GBP/USD — $1,252 (-0,03%), USD/JPY — 113,68 (-0,08%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 (мск) — данные по промышленности Италии, индексы IFO Германии — текущих условий, экономических ожиданий и делового климата, в 16:00 (мск) — розничные продажи, безработица и цены производителей России, в 17:00 (мск) — цены на жилье в США, в 18:30 (мск) — данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. В среду Минфин предложит ОФЗ на 40 млрд рублей, что продолжит укреплять рубль. Кроме того, рынок может отреагировать на сообщения о том, что PPF Management подала в суд южного округа Нью-Йорка иск на $750 млн против «Сбербанка». Кроме того, нефть вновь демонстрирует нежелание расти, что вернёт распродажи в нефтегазовый сектор российского рынка. Соответственно, внешний фон для российских бумаг не такой уж и позитивный, хотя начало дня может быть за «быками».

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