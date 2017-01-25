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mfd.ruАналитикаКомментарии25 января 2017 г.ИК Финам: В первой половине дня ожидается нейтр...
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09:49

ИК Финам: В первой половине дня ожидается нейтральная динамика по ММВБ и паре доллар/рубль

Перед открытием торгов на ММВБ на мировых площадках сложился достаточно положительный внешний фон. Японский фондовый индикатор Nikkei 225 растет на 1,36%. Сальдо торгового баланса в декабре в Японии составило 641,4 млрд йен, против ожидавшихся 270 млрд йен. Китайский индекс CSI300 прибавляет 0,2%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,1%.

Нефтяные котировки снижаются в пределах 0,4%. Баррель Brent котируется вблизи $55,29, а Light - $53,01. Согласно предварительным оценкам API, запасы нефти в США за неделю выросли на 2,9 млн барр, что выше ожиданий. Сегодня к 18.30 мск официальные данные по запасам и добыче в США представит EIA.

Судя по всему, в первой половине дня индекс ММВБ будет находиться в узком боковике вблизи уровней последнего закрытия. После вчерашнего значительного роста для дальнейшего восхождения наверх индикатору требуется время на «проторговку». По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ продемонстрировал несущественный рост. На валютном рынке прогнозируется нейтральная динамика рубля к доллару США. Несмотря на снижение цен на нефть, поддержку нацвалюте окажет уплата сырьевых налогов.

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