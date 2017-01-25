Альпари: России нужен рост внутреннего спроса, а не реформы

Рост цен на нефть до $100 за баррель и более является залогом роста ВВП РФ при отсутствии структурных реформ. Об том говорится в январском мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ. По мнению авторов доклада, такой сценарий в среднесрочной перспективе маловероятен, «а в случае его реализации, резко возрастут риски возникновения нового кризиса в экономике при стабилизации цен на нефть и откладывании реформ на будущее». Вместе с тем, они не прогнозируют, что в ближайшие несколько лет в России будут проведены серьезные структурные и институциональные реформы, способные значимо повлиять на динамику роста экономики.

Вообще не очень понятно, о каких реформах идет речь. Россия – шестая экономика мира, состоявшаяся рыночная система. Причем, как показал кризис, система достаточно гибкая. Конечно, цифра в 70% государственного сектора выглядит, на первый взгляд, не самым лучшим результатом. Однако в условиях геополитического противостояния концентрация финансов и промышленного потенциала в руках государства естественна. Кроме обычного оборонного бюджета Россия вынуждена поддерживать баланс стратегических ядерных сил.

С нашей точки зрения, было бы правильно сделать ставку на стимулирование внутреннего спроса за счет увеличения социальных расходов. Внутренний спрос, а не мифические реформы должны стать основным драйвером экономики. В этом вопросе мы полностью солидарны с советником президента Сергеем Глазьевым. Стимулирование внутреннего спроса позволит также победить бедность, которая уже 25 лет остается основной проблемой России.

Ну и, конечно, более тесная интеграция с партнерами из Евразийского Союза. Единый рынок товаров услуг и капитала для Беларуси, Российской Федерации и Казахстана. В перспективе единая валюта и единая экономика. Из сферы корпоративных финансов хорошо известно, что возможен не только органический рост, но и рост на основе слияний и поглощений.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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