Курс доллара 59.2168   Курс евро 63.6225  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruАналитикаКомментарии25 января 2017 г.Альпари: России нужен рост внутреннего спроса, ...
сегодня
09:48

Альпари: России нужен рост внутреннего спроса, а не реформы

Рост цен на нефть до $100 за баррель и более является залогом роста ВВП РФ при отсутствии структурных реформ. Об том говорится в январском мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ. По мнению авторов доклада, такой сценарий в среднесрочной перспективе маловероятен, «а в случае его реализации, резко возрастут риски возникновения нового кризиса в экономике при стабилизации цен на нефть и откладывании реформ на будущее». Вместе с тем, они не прогнозируют, что в ближайшие несколько лет в России будут проведены серьезные структурные и институциональные реформы, способные значимо повлиять на динамику роста экономики.

Вообще не очень понятно, о каких реформах идет речь. Россия – шестая экономика мира, состоявшаяся рыночная система. Причем, как показал кризис, система достаточно гибкая. Конечно, цифра в 70% государственного сектора выглядит, на первый взгляд, не самым лучшим результатом. Однако в условиях геополитического противостояния концентрация финансов и промышленного потенциала в руках государства естественна. Кроме обычного оборонного бюджета Россия вынуждена поддерживать баланс стратегических ядерных сил.

С нашей точки зрения, было бы правильно сделать ставку на стимулирование внутреннего спроса за счет увеличения социальных расходов. Внутренний спрос, а не мифические реформы должны стать основным драйвером экономики. В этом вопросе мы полностью солидарны с советником президента Сергеем Глазьевым. Стимулирование внутреннего спроса позволит также победить бедность, которая уже 25 лет остается основной проблемой России.

Ну и, конечно, более тесная интеграция с партнерами из Евразийского Союза. Единый рынок товаров услуг и капитала для Беларуси, Российской Федерации и Казахстана. В перспективе единая валюта и единая экономика. Из сферы корпоративных финансов хорошо известно, что возможен не только органический рост, но и рост на основе слияний и поглощений.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

Другая аналитика

сегодня
10:14
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок энергоносителей. Январь уж на исходе, а тренда нет, как нет
сегодня
10:02
КИТ Финанс Брокер, среда, премаркет: АВТОВАЗ-лидер ралли
сегодня
09:59
ИК ЛМС: Российский рынок откроется нейтрально в пределах 0,1%
сегодня
09:53
Открытие Брокер: Начало дня может быть за «быками»
сегодня
09:49
ИК Финам: В первой половине дня ожидается нейтральная динамика по ММВБ и паре доллар/рубль
сегодня
09:48
Альпари: России нужен рост внутреннего спроса, а не реформы
сегодня
09:44
ИФК «Солид»: Драйвером рынка выступят данные нефтяной статистики и корпоративные новости
сегодня
09:39
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Упадут ли цены на золото?
сегодня
09:38
ГК Forex Club: Как Россия с рублем боролась
вчера
18:00
Альпари: В ближайшие месяцы активизируются IPO российских компаний
вчера
16:44
Открытие Брокер: Российский рынок закроет вторник ростом
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков