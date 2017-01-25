ИФК «Солид»: Драйвером рынка выступят данные нефтяной статистики и корпоративные новости

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent находятся под давлением после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на рост запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2175 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что драйвером рыночных движений сегодня выступят данные нефтяной статистики и корпоративные новости.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.01% при оборотах торгов на 50% выше среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение этого фондового индикатора оказало падение котировок акций телекома BT Group (-20.8%), понизившего прогнозы выручки, прибыли и денежного потока на ближайшие два года, а также телекома Vodafone Group (-1.9%). Сдержало падение индекса FTSE 100 повышение котировок акций таких горнодобывающих предприятий, как Rio Tinto (+4%), Anglo American (+5.9%) и BHP Billiton (+3%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC во вторник прибавил 0.18%, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банков BNP Paribas (+1.2%), Societe Generale (+2.2%), Credit Agricole (+1.4%) и автопроизводителя Peugeot (+3.7%). Немецкий индикатор DAX (+0.43%) поднялся на фоне повышения котировок акций Deutsche Bank (+2.7%), Siemens (+0.9%) и Daimler (+1.4%), внесших существенный вклад в его подъем.

Фондовый рынок США во вторник вырос. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.57%, а наибольшее положительное влияние на его рост оказали акции компании IBM (+2.9%) и отчитавшейся лучше ожиданий EI du Pont (+4.5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил 0.86% на фоне подъема котировок акций Western Digital (+4.6%), Micron (+4.4%), NetApp (+3.7%), Yahoo! (+3.5%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.66%) тоже продемонстрировал позитивную динамику при оборотах торгов на 10% выше среднемесячных, а ростом в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Материалы» (+2.5%). При этом аутсайдером выглядел индекс телекоммуникационного сектора (-2.7%), понесший потери из-за слабого отчета оператора Verizon (-4.4%), существенно снизившего прибыль по сравнению с прошлым годом.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть Brent во вторник прибавили 0.4% на фоне прозвучавших прогнозов министра нефтяной промышленности Нигерии о том, что нефть подорожает в ближайшие месяцы до $62.5-$67.5 за баррель.

Рынок акций РФ во вторник вырос. Индекс ММВБ поднялся на 1.33% в основном благодаря росту акций Сбербанка (+2.1%) и НОВАТЭКа (+5.2%). Подсчитываемый в долларах фондовый индекс РТС (+1.56%) прибавил несколько больше в контексте укрепления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня стоит отметить онлайн-дискуссию Ассоциации российских банков на тему «2017: прогнозы и сценарии».

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