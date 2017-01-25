ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Упадут ли цены на золото?

Вчера российский фондовый рынок показал позитивную динамику, при этом нефтяные цены начали неделю без ярко выраженной динамики. Положительное воздействие на них оказывают новости о выполнении странами ОПЕК условий договора по сокращению добычи, а отрицательное данные по увеличению нефтебуровой активности в США. Число буровых в США сильно выросло за прошлую неделю (на 35 штук, 29 для нефти и 6 для газа). Это самый большой недельный рост за несколько лет. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны ОПЕК+ уже сократили добычу на 1,5 млн баррелей в день. Министр нефти Ирака сказал, что Ирак выполнит условия договора ОПЕК, в рамках которого страна сократит добычу на 210 тысяч баррелей в день. Он считает, что благодаря договору ОПЕК цены на нефть вырасти до 60-65 долларов. Ситуация крайне запутанная, потому что к вышеперечисленным факторам можно добавить рост нефтедобычи в Ливии и Нигерии. А распутываться она начнет в первых числах февраля, когда выйдет статистика по нефтедобыче за январь.

Из-за укрепления доллара цены на золото несколько снизились. Товарные аналитики считают негативным фактором то, что после Лунного нового года в Китае, празднование которого пройдет на этих выходных, спрос на золото со стороны Китая снизится. Кстати, я на днях по ошибке вместо Института экономики РАН попал в Институт Дальнего Востока РАН (здания находятся рядом) и видел эти приготовления к празднованию к году Петуха, который наступит 28 января. На праздничном столе должно быть восемь мандаринов (восемь – символ бесконечности). Иначе, удачи не жди. Упадут ли цены на золото? Сомневаюсь. Трамп действует очень активно, и эта активность пугает инвесторов. Президент США намеревается в кратчайшие сроки добиться разрешения на продолжение строительства нефтепроводов Dakota Access и Keystone XL. Во вторник он подписал соответствующий указ. Строительство было приостановлено по распоряжению правительства Барака Обамы из-за протестов американских индейцев. Таким образом, Трамп выполняет предвыборное обещание ставить целью предоставление большей свободы нефтяным компаниям для расширения инфраструктуры.

Трамп вышел из Транстихоокеанского партнерства и собирается пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Это «ставит под угрозу международную торговую систему и в конечном итоге может привести к жестким торговым войнам», – говорит главный аналитик Secular Investor Нико Пантелис. Заявления Трампа и его администрации, что сильный доллар является проблемой для США, оказывают давление на американскую валюту и тоже способствуют росту цен на золото, говорит Пантелис.

«Эти новые обстоятельства будут толкать цены на золото вверх в ближайшие недели и месяцы», – говорит Пантелис. Первый уровень технического сопротивления, по мнению аналитика, составляет $1260-$1280. «Прорыв этого сопротивления обеспечит золоту “свободный” путь к среднесрочному максимуму около $1360» (источник marketwatch.com).

Верховный суд Великобритании вчера постановил, что премьер-министр Тереза Мэй должна будет получить разрешение Парламента для запуска двухгодичного процесса по выходу из ЕС в рамках Статьи 50.Это даёт шанс парламентариям смягчить первоначальный план правительства. Из-за необходимости получать разрешение законодательного органа, Мэй может не успеть начать переговоры по выходу Великобритании из ЕС к 31 марта, что является первоначальным планом правительства. Однако большинство парламентариев говорят, что не будут пытаться препятствовать выходу страны из ЕС, учитывая результаты референдума (согласно которому 52% проголосовавших британцев предпочли выход). В ходе пятиступенчатого процесса рассмотрения закона о запуске Статьи 50 обеими палатами Парламента оппоненты Терезы Мэй могут воспользоваться возможностью внести поправки.

По отношению к нашему рынку мы настроены позитивно, но не спешим рапортовать об окончании коррекции. Пока мы видим на графике индекса ММВБ сопротивление 2185, которое сдерживает энтузиазм покупателей.

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