ГК Forex Club: Как Россия с рублем боролась

Товарно-сырьевой рынок

Brent смогла немного подрасти во вторник, потому что скептицизм по поводу договоренностей ОПЕК+ уходит со сцены. Помимо довольно агрессивных комментариев представителей нефтедобывающих стран есть и реальные факты. В воскресенье стало известно, что из запланированного сокращения на 1,8 млн баррелей в день с рынка удалось убрать уже 1,5 млн баррелей в день. И это хороший показатель, учитывая, что январь еще не завершен. И учитывая, что многие ставили под сомнение готовность стран выполнять обещания.

Но надо помнить, что США не дремлют. Данные Baker Hughes показали, что число действующих буровых установок выросло максимальными темпами за последние 14 месяцев. Если данные Американского института нефти (API) и Минэнерго США покажут дальнейший рост коммерческих запасов нефти, это вновь вызовет распродажи Brent с ближайшей целью на отметке 54,90.

Валютный рынок

EUR/USD не смогла пойти дальше. Даже на фоне довольно сильных данных по деловой активности в еврозоне. Индексы PMI в январе подтвердили дальнейшее восстановление экономики. Напомним, что все, что выше 50 пунктов - это экономика в зоне роста. А, значит, ЕЦБ добился положительных результатов в плане стимулирования экономики.

Но EUR/USD смогла лишь чуть подрасти, обновив 1,5-месячный максимум. Но тут же пошла вниз. И это очень важно: даже на позитивных новостях пара не смогла удержаться в восходящем тренде. Рост продолжается уже 20 дней. И возможно, пришло время достаточно глубокой коррекции. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 1,0690.

USD/RUB все еще торгуется ниже отметки 60,00. Но ситуация уже скоро может измениться. И виновны в этом будут не только нефть и доллар. Мы уже говорили ранее – российским властям рост рубля на по душе.

На этой неделе от слов они перешли к действиям. На аукционе валютного РЕПО Центробанк сократил объем предложения валюты с $5 млрд до $3 млрд. Что это означает? То, что на рынке окажется на 2 млрд валюты меньше.

Добавим к этому планы Минфина прекратить аукционы по валютным депозитам. В эту среду истекает срок по предыдущему аукциону и новых не планируется. Значит, с рынка уйдет еще 1,5 млрд долл. А в общей сумме – 3,5 млрд долл. Посмотрим, как повлияет это на рынок. Но не исключено, что уже к четвергу спрос на рубль начнет падать, а пара USD/RUB закрепится выше 60,00.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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