Альпари: В ближайшие месяцы активизируются IPO российских компаний

На прошлой неделе холдинг АФК «Система» объявил о планах провести IPO «Детского Мира» в ближайшие месяцы. Сегодня появилось сообщение, что приватизация 25% минус 1 акции «Совкомфлота» также может быть проведена в весеннее окно размещений. Размещения планируется провести на Московской бирже.

Провести IPO в 2017 году собирается также интернет-ретейлер «Юлмарт», а допэмиссию планируют «ТМК», «Полюс», «МКБ», EN+. Кроме того, в этом году возможно проведение приватизации 11% пакета «ВТБ». Из перечисленных активов, на наш взгляд, наибольший интерес для инвесторов представляет «Совкомфлот». Эта судоходная компания с танкерным флотом – уникальный даже в мировом масштабе актив.

Российские компании постараются провестиIPO в первой половине 2017 года. Сейчас достаточно позитивные условия для размещения акций. В 2016 году мировые фондовые индексы (в том числе российский индекс ММВБ) несколько раз обновили исторические максимумы и сейчас находятся на высоких уровнях. Американский фондовый рынок растёт уже восемь лет подряд, коррекция вниз назревает.

Во второй половине 2017 года условия для размещения акций могут ухудшиться. Дональд Трамп после вступления в должность президента США не стал переносить проведение реформы, подписав меморандум о выходе США из Транстихоокеанского партнерства. Протекционистская политика может привести к турбулентности на мировых рынках во второй половине года. Дополнительные риски для мировой экономики: «пузыри» и дисбалансы на рынках недвижимости и рынке недвижимости Китая, центробежные силы в Европе. Лето также традиционно низкий сезон на фондовых рынков, поэтому на текущий момент наиболее благоприятным периодом для размещения видится весна.

Роман Ткачук, старший аналитик

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