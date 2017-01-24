Открытие Брокер: Российский рынок закроет вторник ростом

К 15:26 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,92% до 2165,89 пт., а РТС — на 1,15% до 1150,76 пт. После девяти дней снижения индекс ММВБ нашёл в себе силы для отскока. Нефть торгуется выше $55, на внешних рынках спокойно, поэтому техническая перепроданность вылилась в отскок. Бумаги «КАМАЗ» (+5,0%) вырвались в лидеры на отчётности, показавшей рост продаж в 2016 году на 21% до 34,5 тыс. автомобилей. «Аэрофлот» (+0,55%) увеличил перевозку пассажиров на 14,8% в 2016 году. Кроме того, в лидерах дня торговались бумаги: «РусАл» РДР (+4,25%), «АЛРОСА» (+3,88%), «ТГК-1» (+2,94%), «НОВАТЭК» (+2,4%), привилегированные «Сбербанк» (+2,21%). Группа «Акрон» (-2,18%) увеличила выпуск удобрений в 2016 году на 19,8%, однако в текущем году компания может столкнуться с падением продаж. В аутсайдерах дня оказались: «Юнипро» (-3,2%), «Мостотрест» (-1,6%), «Роснефть» (-0,54%), «ЛУКОЙЛ» (-0,52%). «Газпром» (+0,85%) растёт на заявлениях замглавы А. Медведева о том, что Европе к 2025 году понадобится дополнительно 90 млрд кубометров газа в год, а к 2035 году потребность возрастет до количества, превышающего текущие объемы на 120 млрд кубометров. Девятидневное снижение оказалось вполне достаточным для отскока, но объёмы торгов остаются средними, что не обещает продолжительного движения вверх.

Рубль продолжил укрепляться благодаря налоговому периоду и относительно дорогой нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3270 рублей. Однодневная ставка MosPrime продолжила снижаться, упав до 10,15%, недельная снизилась до 10,41%, а месячная осталась на уровне 10,46%. Вместе с фактором налогового периода на рубль влияют ожидания снижения ставки ЦБ РФ, что обеспечивает стабильный приток средств в российские долговые инструменты. По данным Центробанка, на 1 декабря доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 25,6%. Это ниже, чем 1 ноября, когда доля достигла 26,8%, но заметно выше прошлогоднего показателя, когда доля составляла всего 21,5%. Фактически, рост объёма рынка за прошедший год был во многом покрыт внешним спросом. На 1 декабря 2015 года объем рынка ОФЗ составлял 4,939 трлн рублей при доле нерезидентов 1,064 трлн рублей по сравнению с 5,492 трлн рублей и 1,408 трлн рублей соответственно на 1 декабря 2016 года. 25 января российские компании выплатят НДПИ, что в условиях достаточно высоких цен на нефть может вновь привести к укреплению рубля. К 15:26 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,37% до 59,295, EUR/RUB — на 0,32% до 63,71.

Риски прошлого года постепенно тускнеют перед лицом реальности. Избрание Д. Трампа в США пока не стало чем-то катастрофичным. Британский верховный суд постановил, что для начала процедуры выхода из Евросоюза требуется голосование в парламенте. Решение, естественно, вызовет вполне обоснованное общественное возмущение, но для рынков это означает долгий вялотекущий процесс европейского «развода» без особых финансовых потрясений. Между тем, жертвы всё же обнаруживаются. EasyJet PLC (-7,6%) ожидает более слабых финансовых показателей из-за влияния слабого фунта на структуру топливных расходов. Основной прирост в Европе обеспечивали сырьевые компании: Anglo American (+5,77%), BHP Billiton (+4,35%), Antofagasta PLC (+3,55%). Европейская статистика вполне отражает соотношение сил на валютном рынке. Слабый евро в конце 2016 года и в начале 2017 обеспечивает рост производства. Предварительный индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны вырос до 55,1 пунктов с 54,9 в декабре, а вот в сфере услуг — снизился до 53,6 с 53,7.

Самый существенный вклад внесли промышленники Германии, где индекс в производстве вырос до 56,5 с 55,6. Между тем, германский индекс в сфере услуг упал до 53,2 с 54,3. К 15:25 (мск) DAX составил 11568 (+0,19%), CAC40 — 4822,17 (+0,02%), FTSE 100 — 7166,25 (+0,21%).

Нефть начинала день в солидном плюсе, но по мере приближения американских отчётов по запасам начала терять свои позиции. К тому же, инвестиционные дома выдают весьма противоречивые прогнозы. Goldman Sachs ожидает, что эффект от сокращения добычи в OPEC пройдёт уже ко Дню Труда, если производство в США будет расти, а Нигерия и Ливия продолжат восстановление своей добычи. С другой стороны, в Bernstein Energy полагают, что в IV квартале 2016 года мировые коммерческие запасы сократились на 24 млн бар. до 5,7 млн бар., что обеспечивает 60 дней мирового потребления. В Bernstein Energy полагают, что изменение рынка от избытка к дефициту уже началось до фактического старта сокращения добычи в OPEC и присоединившихся странах. К 15:25 (мск) контракт нефти Brent составил $55,3 (+0,13%), WTI — $52,84 (+0,17%), золото торговалось на уровне $1213,3 (-0,19%), медь — $5890,77 (+0,93%), никель — $9760 (+0,51%), палладий — $783,85 (+1,60%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,3% до 100,26. CAD слабел на 0,4%, пока AUD и NZD торговались в диапазоне +/-0,1% против доллара США. К 15:25 (мск) пара EUR/USD стоила $1,074 (-0,2%), GBP/USD — $1,244 (-0,72%), USD/JPY 113,3 (+0,53%).

Вечером в 17:45 (мск) будет обнародован предварительный индекс деловой активности в производстве США, в 18:00 (мск) — продажи жилья на вторичном рынке США. В США продолжают отчитываться корпорации. Концерн Lockheed Martin получил прибыль выше прогноза, Kimberly-Clark увеличивает дивиденды и объем обратного выкупа, J&J смягчила свои ожидания на финансовый год. Российский рынок закроет вторник ростом, воспользовавшись благоприятной технической ситуацией. Однако говорить о развороте сложно, так как смена тенденции не подтверждается объёмами. По рублю картина более позитивная, поскольку он поддерживается налоговым периодом и высоким спросом на долговом рынке. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе.

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