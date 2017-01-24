ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": ФРС будет ужесточать денежную политику

Сегодня индексы показывают положительную динамику. «Быки» не хотят без боя сдавать поддержку 2150 – 2160 пунктов по индексу ММВБ. И их можно понять: новостной фон отличный. Аналитики Bank of America считают, что санкции Запада в отношении России могут быть ослаблены к 2018 году. Это приведет к удорожанию рубля на 5—10%. С технической точки зрения, индекс ММВБ находится в зоне «быков» (в восходящем коридоре с границами на сегодня 2030 – 2300 пунктов). Идеальным игровым моментом была бы покупка акций у нижней границы этого коридора, но поскольку «бычий настрой» силен, такой сценарий маловероятен. Придется рисковать и покупать по менее привлекательным ценам.

На первое полугодие позитив по развивающимся рынкам наличествует, но динамика рынка во втором полугодии непонятна - Трамп абсолютно непредсказуема. Экономическая статистика в США говорит о том, что велика вероятность того, что ФРС в ближайшие два года ужесточит денежную политику. Индекс рынка жилья в январе остался на циклическом максимуме (составив 67 против 69 в декабре). Таким образом, рынок недвижимости говорит о самом высоком уровне уверенности строителей со времен после кризиса. Дополнительным признаком ускорения экономического роста служит статистика, вышедшая на прошлой неделе. Барометр бизнес-ожиданий по экономической активности в Средне-Атлантических штатах от ФРБ Филадельфии вырос до 23,6 (с 19,7 в предыдущем месяце). Также число обращений за пособием по безработице в США за неделю оказалось гораздо ниже ожиданий (234 тысячи против консенсус-прогноза 255 тысяч). А число новых домов составило 1,226 млн (против консенсус-прогноза 1,200 млн).

Наиболее вероятен рост ставок к концу второго квартала, считает аналитик Питер Кенни. Следовательно, во втором полугодии у фондовых рынков могут включиться тормоза. Пока мы видим на графике индекса ММВБ сопротивления 2185 и 2000. Концовка недели покажет, закончилась ли коррекция к росту. Возможно, поддержка 2136 будет пробита вниз и начнется вторая волна коррекции в район 2050. Но лично я настроен оптимистично и не верю в значительное снижение рынка.

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