УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

С 13 по 20 января индекс ММВБ снизился на 1,3%, скорректировавшись до 2160 пунктов в большей степени под влиянием технических факторов. Начало текущей недели тоже проходит в минорном ключе.

Российский фондовый рынок выглядит сейчас лучше прочих развивающихся рынков: на фоне сокращения вложений в рынки EM иностранные инвесторы вложили в российские фонды акций за последние девять недель более $1,6 млрд. Этому способствуют низкая стоимость российских активов, высокая дивидендная доходность, восстановление цен на сырьевых рынках, а также сохранение ожиданий потепления отношений между Россией и западными странами после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Позитивным фактором является и положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ по итогам 2016 года ($22,2 млрд) в отличие от большинства других стран GEM. Однако в последнюю неделю притоки замедлились: инвесторы

Нефть марки Brent за неделю практически не изменилась в цене и торговалась вблизи $55 за баррель. При этом в США на минувшей неделе было введено в эксплуатацию еще 29 буровых установок, а в Канаде – 23. Поддержку нефтяным котировкам, вероятно, оказывают действия ОПЕК, которые рассчитаны на то, чтобы вернуть доверие рынка. Комиссия по добыче ОПЕК+ теперь будет собираться ежемесячно и к 17 числу предоставлять отчет по исполнению соглашения. Первые точные цифры будут обнародованы в феврале, пока по словам представителей ОПЕК и России, добыча сокращена уже на 1,5 млн барр./день.

Золото прибавило за неделю 0,9% и дошло до отметки в $1201 за тройскую унцию. При этом на неделе колебания цены доходили до $1215, реагируя на растущую нервозность инвесторов в преддверии инаугурации Дональда Трампа.

Вслед за нефтью рубль на прошлой неделе колебался в узком диапазоне 59,2-59,6 руб./$.

В ситуации относительно стабильного курса рубля в течение года и одновременно значительно более высокой доходности рублевых инструментов мы рекомендуем на активы в российской валюте отвести не менее 60% портфеля. Основную ставку по-прежнему рекомендуем делать на консервативные инструменты – облигации и паи ПИФов облигаций, которые могут принести до 8-9% за год. При этом сбрасывать со счетов валютные риски и отказываться от долларовой составляющей не стоит.

Другая аналитика