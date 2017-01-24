Альпари: Индекс ММВБ проторгуется во вторник в границах 2130-2165 пунктов

Российский фондовый рынок во вторник открылся ростом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,5%. В лидерах утреннего спроса обращают на себя внимание акции «Русала» и «НЛМК». Под давлением торгуются бумаги «М.Видео» и «Мечела».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется в минусе. Цены на нефть держатся в положительной зоне. Баррель сорта Brent стоит $55,64 (+0,7%). Рынок уже учел в ценах и итоги встречи комитета ОПЕК на минувших выходных, и данные по росту численности буровых установок в США.

Евро/доллар во вторник с утра удерживается вблизи семинедельных максимумов, несмотря на незначительное снижение. Основные торги идут вокруг 1,0745. Сегодня будет достаточно статистики, чтобы сделать торги в евро/долларе более объективными.

Российский рубль сегодня снова дорожает в парах с иностранными валютами. За доллар США с утра дают 59,22 руб. (-0,5%). Сегодняшнюю сессию пара доллар/рубль проведет в диапазоне 59,15-59,85. На рынке внутренней ликвидности присутствует некоторый спрос на рубли в рамках налогового периода, однако в этот раз ажиотажного интереса не ожидается. Судя по параметрам средств на корсчетах, у российского бизнеса имеется достаточный объем рублей.

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в границах 2130-2165 пунктов.

Российские компании продолжают публиковать операционные и производственные результаты по итогам 2016 года. Сегодня данные представили «КАМАЗ» и «Аэрофлот».

Так, в 2016 году ПАО «КАМАЗ» реализовало 34,5 тыс. грузовых автомобилей, что на 21% больше по сравнению с 2015 годом, в том числе 28,3 тыс. грузовых автомобилей на внутреннем рынке (прирост к 2015 году составил 25%) и 6,2 тыс. грузовых автомобилей на внешних рынках (+6%). Рост продаж на внутреннем рынке связан политикой импортозамещения и высоким валютным курсом. В связи с ослаблением рубля иностранные аналоги автомобилей «КАМАЗ» сильно возросли в цене и стали непривлекательны для покупки, в итоге часть потребителей переключилась на отечественные автомобили. Спрос на внешних рынках возрос тоже по причине слабого рубля. Его падение сделало российскую продукцию более дешевой, а значит, конкурентоспособной. Тем не менее, основным конкурентом внутри страны и вне ее остаются китайские производители. Акции «КАМАЗа» по итогам публикации производственных результатов прибавляют в цене.

Группа «Аэрофлот» в 2016 году перевезла 43,4 млн пассажиров, что на 10,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот группы увеличился на 14,8%, пассажирооборот компании – на 11,6%. Рост пассажирооборота отчасти связан с тем, что российский рынок авиаперевозок в 2016 году покинул ряд иностранных авиакомпаний-лоукостеров, а также «Аэрофлоту» удалось занять место «Трансаэро». Все это поспособствовало притоку клиентов в одну из самых стабильных компаний страны. Акции авиакомпании практически не отреагировали на опубликованные результаты.

Во вторник внеочередное общее собрание акционеров проведет «РуссНефть».

Индекс деловой активности в сфере услуг и производственной сфере опубликовали Япония, Франция, Германия и ЕС, чуть позже аналогичные данные представит Великобритания и США. В Штатах также выйдут данные по вторичным продажам на рынке жилья. ЦБ ЮАР объявит решение по процентной ставке.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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