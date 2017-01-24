Альпари: Валютная пара EUR/USD: после снижения последует обновление максимумов

В понедельник торги по паре евро/доллар закрылись ростом. В первой половине дня евро в рамках коррекции подешевел к доллару до 1,0707. После выступления Дональда Трампа и снижения доходности американских облигаций цена восстановилась до 1,0772.

45-й президент США пообещал урезать корпоративные налоги и проводить протекционистскую политику. Но пока он не предоставил детальный план предстоящего стимулирования экономики США, доллар будет качать в разные стороны.

Президент США начал выполнять свои обещания. Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Команда Барака Обамы рассматривала это соглашение как одну из главных мер в экономическом противостоянии с Китаем.

В Азии доходность американских облигаций находится в «красной» зоне. Евро/доллар торгуется в небольшом минусе. Учитывая, что соотношение коротких и длинных позиций составляет 74/25, то, скорее всего, сегодняшний день по движению может быть похож на вчерашний.

То есть пара будет снижаться, чтобы разгрузить часовые индикаторы, а затем обновит максимум для баланса соотношения коротких и длинных позиций. Уровень 1,0728 является поддержкой. От него возможен отскок к 1,0785. Резкие отскоки после обновления сессионного минимума будут как раз указывать на намерение рынка уйти вверх.

Повысить волатильность на рынке может решение Верховного суда Великобритании по поводу внесения проекта выхода страны из ЕС на голосование в парламент. Учитывая, что Тереза Мэй уже сообщила, что собирается поставить проект на голосование в парламенте, то участники рынка могут проигнорировать решение суда.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0728, максимум – 1,0785, закрытие – 1,0758.

В 11:30 мск Германия опубликует предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг за январь.

В 12:00 мск в еврозоне выйдут предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг за январь.

В 12:30 мск Великобритания обнародует решение Верховного суда Великобритании по процедуре выхода из ЕС и опубликует чистый объем заимствований госсектора Великобритании за декабрь.

В 17:45 мск в США выйдут предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности за январь.

В 18:00 мск США опубликуют данные по продажам на вторичном рынке жилья за декабрь, промышленный индекс от ФРБ Ричмонда за январь.

В 18:30 мск в Австралии выйдет индекс опережающих индикаторов от Conference Board за ноябрь.

Владислав Антонов, аналитик

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