ИК Финам: Сегодня ожидается рост по ММВБ и укрепление рубля

В преддверии открытия российских площадок внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначным. Азия торгуется в минусе: японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,28%, а китайский фондовый индикатор CSI300 теряет менее 0,1%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует незначительный рост менее 0,1%. Основное влияние на мировые рынки сейчас оказывают действия Трампа в первые дни после вступления в должность президента США. В частности, он подписал указ о начале процедуры выхода Соединённых Штатов из Транстихоокеанского партнёрства, считающегося одним из крупнейших торговых объединений в мире. Помимо этого, ожидается появление подробностей его экономической программы и решения касательно геополитической повестки.

Нефтяные котировки растут в пределах 0,6%. Баррель марки Brent стоит $55,2, а Light - $53,02. Нефтяные котировки поддерживает слабеющий доллар: индекс доллара только с середины пятницы потерял более 1,5%. Помимо этого, страны ОПЕК+ приступили к сокращению объема добычи нефти. Тем не менее, давление оказывает слабая недельная статистика по действующим буровым установкам на нефть: в США +29 шт. и Канаде +23 шт. Так же ожидается охлаждение мировой экономики из-за протекционизма США в президентство Трампа.

На мой взгляд, несмотря на неоднозначный внешний фон, сегодня стоит делать ставку на рост ММВБ в пределах 0,5%. Индекс ММВБ после впечатляющего предновогоднего ралли снижается вот уже 9 сессий подряд и накопил достаточно энергии для «отскока». Тем более, для этого есть веский повод с точки зрения макростатистики. Так, индекс промпроизводства по итогам декабря показал лучшую динамику за год, прибавив 3,2% г/г, в т.ч. за счет неожиданно сильного роста в сегменте перерабатывающей промышленности (+2,6% г/г), что обычно является важным индикатором преодоления экономического спада. По итогам вчерашней вечерней сессии индекс ММВБ прибавил чуть менее 0,5%. На валютном рынке ожидается небольшое укрепление рубля по отношению к доллару США на фоне наметившегося роста цен на нефть и выплат в рамках пика налогового периода.

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