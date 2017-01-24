ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,2%

Американский рынок вчера закрылся в минусе, снижались акции промышленных и нефтегазовых компаний. S&P 500 подешевел на 0,27%, Dow Jones снизился на 0,14%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – на 0,04%. Сегодня американские индексы в нулях. S&P 500 подешевел на 0,04%, Dow Jones – на 0,01%, Nasdaq – 0,00%.

Нефтяные котировки в понедельник снизились. Brent упал на 0,47% до $55,23, а WTI –на 0,88% до 52,75. Однако сегодня цены на нефть растут. Brent вырос на 0,5% до $55.91 за баррель, а WTI – на 0,45% до $52.99 за баррель. Цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в ожидании данных о прогрессе об ограничении добычи странами ОПЕК. Азиатские рынки не демонстрируют единой динамики во вторник, рынок оценивает первые действия и заявления Д.Трампа на посту президента США. Nikkei225 упал на 0,4%, KOSPI снизился на 0,2% , австралийский индекс ASX All Ordinaries вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей, индекс деловой активности в промышленности, а также данные о продаже домов на вторичном рынке в декабре. В Еврозоне опубликуют индекс деловой активности в январе. В России сегодня Юнипро опубликует производственные результаты за 2016 год, РуссНефть проведет внеочередное общее собрание акционеров, на котором акционеры одобрят сделки с заинтересованностью.

Мы ждем позитивного открытия торгов на российском рынке на уровне 0,2% на фоне роста цен на сырьевых рынках

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