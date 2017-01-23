Альпари: Русские горки для американского доллара

На прошлой неделе в центре внимания были выступления политиков, а также глав мировых Центробанков. Вишенкой на торте стала инаугурация 45-го президента США. Но обо всём по порядку. Во вторник премьер-министр Великобритании выступила по вопросу Brexit. Тереза Мэй подтвердила решимость по выходу Великобритании из Евросоюза, равно как и желание сохранить экономические связи с континентом. Тут сработало классическое правило «продавай на слухах – покупай на фактах». Британский фунт, находившийся под давлением перед выступлением, после него вырос более чем на 2% и отыграл потери.

В тот же день состоялось выступление Дональда Трампа, который отметил негативное влияние сильного доллара на американскую экономику. Индекс доллара к остальным мировым валютам DXY с конца 2016 года находится на многолетних максимумах. Президента США наиболее тревожит сила доллара по отношению к китайскому юаню, так как это делает китайские товары более конкурентоспособными на мировом рынке по сравнению с американскими. Мы не исключаем, что в ближайшие месяцы торговые отношения между США и Китаем обострятся. Возможно введение новых пошлин и специальных тарифов. Под вопросом также соглашение о Транстихоокеанском сотрудничестве и Североамериканское соглашение о свободной торговле.

Пересмотр прежних договорённостей может негативно сказаться на экономике Поднебесной и мировой экономике в целом. После речи Трампа доллар откатился вниз, но восстановил потери уже на следующий день благодаря Джаннет Йеллен. Глава ФРС США отметила, что откладывание изменений в денежно-кредитной политике ведёт к увеличению рисков в будущем. Участники рынка расценили это как готовность ускорить темпы повышения ставки, что поддержало американскую валюту. Впрочем, это продлилось лишь до пятницы. После инаугурации Дональда Трампа доллар вновь пошёл вниз.

В ближайшие недели внимание все также будет приковано к Дональду Трампу и его первым шагам на посту президента США. Как известно, первые «100 дней» новой администрации определяют всё президентство в целом. Исходя из них рынки попытаются понять, какими будут ближайшие годы для американской экономики.

Из выходящей на этой неделе статистики отметим индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны и Германии за январь, ВВП Великобритании и США за четвертый квартал, а также цифры по продажам домов на первичном и вторичном рынке США. 27 января биржи Юго-Восточной Азии уйдут на празднование Нового Года по лунному календарю. После этого торговые площадки Китая будут закрыты в течение недели. Под конец года китайские банки испытывают недостаток ликвидности – доходность краткосрочного фондирования подскочила до 10-летнего максимума. Народному Банку Китая нужно решить эту проблему на этой неделе.

На прошлой неделе целый ряд представителей российского правительства (Игорь Шувалов, Максим Орешкин, Анатолий Силуанов) говорили о том, что Центробанк РФ в текущих условиях может начать покупку валюты. На наш взгляд, фаза укрепления рубля близка к концу. Мы не исключаем, что до конца января USD/RUB поднимется выше уровня 60, а EUR/RUB – выше 64.

Роман Ткачук, старший аналитик

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