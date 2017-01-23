Альпари: Индекс ММВБ проведет торги понедельника в рамках 2140-2175 пунктов

Российский фондовый рынок в понедельник открылся без единой динамики. К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,3%. Список утренних аутсайдеров возглавляют бумаги «Татнефти» и «Русала». В положительной зоне остаются акции «ФСК ЕЭС» и «ОГК-2».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили пятничную сессию разнонаправлено, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется в минусе. Цены на нефть утром в понедельник умеренно снижаются. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $55,39 (-0,2%). В выходные прошло заседание специального комитета ОПЕК, который занимается контролем за исполнением соглашения по сокращению добычи сырья. По его итогам министр нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес отметил, что договоренности в рамках соглашения выполняются на 80%. Это само по себе неплохо, однако рынок заложил в сценарий идеальную работу по снижению суточной выкачки нефти.

Евро/доллар в начале новой недели заметно дорожает. Основные утренние торги идут вокруг 1,0740. Пока доллару не помогают комментарии Дональда Трампа, который в минувшую пятницу официально вступил в должность американского президента. Обещания сделать США сильной и здоровой страной воспринимаются рынком привычно спокойно, при этом о долларе и его позиции Трамп не говорил.

Российский рубль торгуется разнонаправлено в парах с иностранными валютами этим утром. За доллар США к настоящему времени дают 59,62 руб. (-0,2%). Торги понедельника пара доллар/рубль проведет в диапазоне 59,50-60,15.

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в границах отметок 2140-2175 пунктов. Рублевый индикатор слабеет девятую сессию кряду.

На прошлой неделе прозвучало очень важное заявление. ЦБ РФ может начать скупать валюту на рынке из-за укрепления цен на нефть. Об этом в интервью Bloomberg сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его мнению, волатильность рубля плохо сказывается на российских экспортерах, из-за чего правительство считает важным «обеспечить бóльшую предсказуемость рублю, его меньшую подверженность малопредсказуемым изменениям цен на нефть».

Данные заявления, с нашей точки зрения, абсолютно ожидаемы. Сильный рубль, конечно, порадовал бы россиян. Заграничные поездки, доступ к качественным импортным товарам. Однако он не нужен бюджету и сырьевому экспортному лобби. Особенно на фоне того, что вопрос с инфляцией фактически решен, в текущем году она должна составить около 4%. В вопросах курсовой политики краткосрочные интересы правительства и экспортных компаний совпадают. Сейчас международные резервы ЦБ РФ составляют $378 млрд, в свое время мегарегулятор озвучивал цель по резервам в размере $500 млрд и, видимо, к этой цифре будет теперь стремиться.

Центробанк опять будут ругать за покупку американских облигаций, особенно на фоне вероятного повышения ставки Федрезервом, что автоматически ведет при прочих равных к падению всех долларовых долговых бумаг. Решение, конечно, спорное и неоднозначное. Международные резервы ЦБ находятся на достаточно приемлемом уровне. Отношение суверенного долга к ВВП у России одно из самых лучших в мире. Отказ от сильного рубля имеет два главных минуса. Окончательная дедолларизация экономики вновь будет отложена в долгий ящик. Также как и идея единой евразийской валюты. Для ее ввода сейчас сложилась достаточно благоприятная рыночная конъюнктура. Поддержка доллара США со стороны ЦБ также замедлит снижение процентных ставок. Злые языки заметят, что во время валютного кризиса конца 2014 года Банк России отказался поддерживать рубль, доверившись невидимой руке рынка. Однако, когда ситуация изменилась, решил «вписаться» за доллар США.

Внеочередное общее собрание акционеров проведет «ТГК-2». С речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Канада представит данные по объему оптовых продаж. Индекс доверия потребителей выйдет в ЕС.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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