ФГ "Калита-Финанс": Затишье перед бурей

Форекс

На прошедшей неделе все внимание участников рынка Форекс было приковано к двум важным событиям - заседанию Европейского центрального банка, в ходе которого регулятор сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, а также объем выкупа активов и данным по безработице в США. Согласно опубликованной в четверг статистике Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице оказалось ниже прогнозов и достигло исторического минимума. Это в свою очередь создает предпосылки к более быстрому повышению процентных ставок Федеральной резервной системой. Впрочем, жесткая денежно-кредитная политика уже заложена в цене американской валюты и основная пара Форекса – евро/доллар по-прежнему торгуется в широком боковом диапазоне (1.04 на 1.08). Зато британский фунт на прошлой неделе попал в фокус внимания трейдеров и аналитиков. Его рост к доллару, после новых заявлений премьер-министра Терезы Мэй о процедуре выхода из ЕС, составил более 4%. Паре фунт/доллар так и не удалось пробить отметку 1.2, после чего курс прочно закрепился выше уровня 1.24

Доллар/рубль

Российская валюта также на прошлой неделе также попала под «словесные интервенции». В своем интервью Блумбергу вице-премьер Шувалов заявил: «Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не траты дополнительных нефтегазовых доходов, мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке». Доллар в паре с рублем отреагировал попыткой обратного пробоя уровня 60 вверх, но закрепиться выше так и не смог. Если вспомнить события первой половины 2015-го года, то можно предположить, что пока остается поддержка от внешней конъюнктуры (в первую очередь стабильных цен на нефть) и высокий аппетит к риску у международных инвесторов - ни риторические интервенции, ни ограниченное валютные интервенции не спровоцируют нового тренда ослабления рубля.

Фондовый рынок

Внешний фон на открытии российских бирж складывается смешанным. С одной стороны японский рынок в минусе, фьючерсы на американские индексы также в красной зоне. С другой стороны иностранные инвесторы продолжают активно наращивать позиции в российских акциях и облигациях. На прошедшей неделе приток средств составил более 260 млн. долларов. Пока можно констатировать, что мировые рынки ждут публикации данных по ВВП США, после чего получат новый импульс к росту. И российские площадки тут не будут исключением.

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