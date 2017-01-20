Альпари: В Минэкономики ждут повышения суверенного рейтинга России

Министр экономики РФ Максим Орешкин заявил, что у России сегодня есть основания для того, чтобы глобальные рейтинговые агентства пересмотрели суверенный рейтинг России в сторону повышения. По его мнению, такими основаниями являются предсказуемая макроэкономическая и в том числе денежно-кредитная политика, направленная на достижение инфляции в 4% уже в текущем году, ожидаемое возобновление экономического роста, получение дополнительных доходов в бюджет за счет роста цены на нефть, что позволит увеличить объем средств в Резервном фонде. Министр экономики также озвучил прогноз по росту ВВП России в 2017 году на уровне 2% при условии, что среднегодовая цена на нефть в текущем году сохранится на текущем уровне, то есть не опустится ниже $54 за баррель.

Напомним, что в настоящее время суверенный рейтинг России, присвоенный агентством S&P, по обязательствам в иностранной валюте находится на уровне ВВ+, в национальной валюте – на уровне ВВВ-. В конце прошлого года агентство также повысило прогноз рейтинга с «негативного» до «стабильного». При этом агентства Moody’s и Fitch сохраняют «негативный» прогноз российского суверенного рейтинга, видимо, ожидая подтверждения роста.

На наш взгляд, история с повышением рейтингов и, тем более, прогнозов рейтинга в первую очередь имеет значение для рынка евробондов и долговых ценных бумаг, а во-вторых, для российского рубля. Повышение рейтингов способствовало бы как минимум краткосрочному укреплению рубля к мировым валютам. Но для фондового рынка повышение рейтингов имеет, скорее, спекулятивное значение, особенно в условиях санкций, когда российским компаниям («голубым фишкам»), являющимся основными эмитентами евробондов в России, затруднен юридически или фактически выход на международный рынок капитала.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента

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