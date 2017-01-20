ФГ "Калита-Финанс": Риторические интервенции

Вслед за главой Минпромторга Мантуровым, не раз выражавшем обеспокоенность перспективами падения конкурентоспособности российской промышленности из-за крепнущего рубля, риторические интервенции против рубля начали исходить уже из ЦБ и правительства России. Банк России заявил, что при росте цен на нефть начнет покупать валюту для пополнения международных резервов. Это намерение косвенно подтвердил вчера в интервью Блумбергу вице-премьер Шувалов: «Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не траты дополнительных нефтегазовых доходов, мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке». Доллар в паре с рублем отреагировал попыткой обратного пробоя 60 вверх, но закрепиться выше не смог.

Проводя аналогии с первой половиной 2015-го года стоит предположить, что пока остается поддержка от внешней конъюнктуры и высокий аппетит к риску у международных инвесторов, ни риторические интервенции, ни ограниченное валютные интервенции не спровоцируют нового тренда ослабления рубля. Но сохраняя длинные позиции в рубле стоит иметь в виду, что изменение внешних факторов и аппетита к риску спровоцирует лавинообразное закрытие спекулятивных позиций керри-трейд и резкий отскок, который может обернуться новым сильным трендом девальвации.

Долгосрочные тенденции пока говорят в пользу того, что и без возможных интервенций ЦБ потенциал укрепления рубля выглядит ограниченным. Из Саудовской Аравии доносится мнение, что соглашение ОПЕК+ не стоит пролонгировать после того, как оно выполнит задачу стабилизации рынка нефти в первом полугодии. На фоне роста нефтяных цен снова оживляется сланцевая отрасль в США, сланцевые компании возобновили активное привлечение капитала. Рост добычи в США, вероятно, начнет во втором полугодии нивелировать усилия других стран по ее сокращению, и рынок с опережением заложит новую волну роста предложения в цены. Есть основания ожидать, что нефть Brent в первом полугодии достигнет уровней 60-65 за баррель, но есть большие сомнения в том, что сумеет удержать их. Пока есть все основания ожидать сохранения высокой волатильности валютных и сырьевых рынков на фоне сохранения общей тенденции роста индекса доллара, что будет оказывать давление на сырьевые цены и сырьевые валюты.

Уровни ниже 57.5 в паре USD/RUB стоит рассматривать как привлекательные для открытия долгосрочных позиций в долларе. На текущих уровнях в диапазоне 59-60 стоит занять выжидательную позицию. От 60.5 возможны тактические краткосрочные продажи доллара.

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