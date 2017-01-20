Альпари: Валютная пара EUR/USD: противоречия на рынке вызовут разнонаправленные колебания

На январском заседании европейский регулятор оставил три ставки на прежних отметках: ключевую ставку рефинансирования на уровне 0,0%, ставку по депозитам на уровне -0,40%, ставку по кредитам ЕЦБ на уровне 0,25%. Программа количественного смягчения осталась на уровне 80 млрд евро ежемесячно до марта текущего года и на уровне 60 млрд евро в месяц с апреля по декабрь 2017 года.

Курс евро технично подрос до 1,0677 и снизился до 1,0589 во время пресс-конференции Марио Драги. Глава ЕЦБ отметил отсутствие восходящего тренда по инфляции и не исключил продления программы QE. После его выступления цена восстановилась до 1,0669.

В Азии курс евро подрос до 1,0694. Доллар дешевеет в день инаугурации Дональда Трампа, хотя при росте доходности американских облигаций должен был укрепиться. С такими противоречиями на рынке стоит ожидать разнонаправленных колебаний. Важных макроданных для Европы на сегодня нет, поэтому по курсу евро ожидается снижение с 1,0678 до 1,0642 с последующим ростом до 1,0683.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0642, максимум – 1,0694, закрытие – 1,0683. Стоит следить за новостями из США, так как противники Дональда Трампа будут пытаться сорвать инаугурацию.

В 12:30 мск в Великобритании выйдут данные по розничным продажам за декабрь.

В 16:30 мск Канада выпустит индекс потребительских цен за декабрь.

В 16:30 мск в Канаде выйдет базовый индекс розничных продаж за ноябрь.

В 16:30 мск в Канаде выйдут данные по розничным продажам за ноябрь.

В 16:30 мск Канада выпустит индекс потребительских цен за декабрь.

В 17:00 мск в США выступит член FOMC Патрик Харкер.

В 17:30 мск состоится инаугурация Дональда Трампа.

Владислав Антонов, аналитик

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