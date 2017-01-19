Альпари: Индекс ММВБ проторгуется в четверг в пределах 2165-2200 пунктов

Российский фондовый рынок в четверг открылся в плюсе. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,2%. Спросом пользуются акции «Распадской» и «Россетей». Под давлением торгуются бумаги «Полиметалла» и «Акрона».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущие торги разнонаправлено, фьючерс на индекс S&P на премаркете чуть заметно снижается. Цены на нефть активно растут. Баррель сорта Brent стоит сейчас $54,48 (+1%), реабилитируясь после распродаж накануне.

Евро/доллар утром в четверг умеренно дорожает. Основные торги идут вокруг 1,0644. Инвесторы ждут запланированного на сегодня первого в этом году заседания Европейского центрального банка, в рамках которого могут прозвучать обновленные оценки экономических перспектив.

Рубль продолжает дорожать в парах с иностранными валютами. Масштабное предложение ОФЗ накануне поддержало позиции российской валюты, однако этот фактор опоры краткосрочный, поскольку Минфин всего лишь использовал рыночную конъюнктуру в своих интересах. Тем не менее, интерес к рублю как к высокодоходному активу остается высоким. За доллар США к настоящему времени дают 59,23 руб. (-0,5%). Сессия четверга для пары доллар/рубль пройдет в границах отметок 59,05-59,85.

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в пределах значений 2165-2200 пунктов. Сильная поддержка на уровне 2160 пунктов остается актуальной.

По информации из деловых кругов, пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам 2016 года, как и беспрецедентное обеспечение Гайдаровского форума, призваны продемонстрировать, с одной стороны, спокойствие и уверенность Кремля в своих позициях, а с другой — показать максимальную открытость для восстановления сотрудничества со странами коллективного Запада и прежде всего с США. Возвращение в РФ большой тройки международных рейтинговых агентств Fitch, Moody`s и S&P является согласованным с Кремлём шагом и свидетельствует о хороших перспективах краткосрочных иностранных инвестиций в Россию.

«Газпром» опубликовал отчетность МСФО по итогам девяти месяцев 2016 года и третий квартал. Согласно представленным данным чистая прибыль компании за девять месяцев выросла на 5% год к году, до 709,321 млрд руб. Выручка от продаж возросла на 3% и составила 4,3 трлн руб. Основной причиной выручки от продаж стал рост экспорта газа в Европу.

Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 52,299 млрд руб., или на 2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 2,325 трлн руб. Отчетность показала, что чистая выручка от экспорта газа в страны бывшего СССР снижается, по итогам девяти месяцев на 27% год к году. Падение связано как со снижением объемов поставок, так и со снижением цен.

Продажи газа на внутреннем рынке тоже упали, соответственно, вместе с ними и чистая выручка от продаж. Падение по итогам девяти месяцев составило 1%. Не секрет, что «Газпром» проигрывает независимым производителям газа на внутреннем рынке, хотя данное снижение нельзя назвать существенным.

Мы предполагаем, что по итогам 12 месяцев 2016 года компания покажет прирост чистой прибыли в рамках 8-10% за счет роста экспорта в Европу и увеличения спроса на внутреннем рынке в связи с сезонными факторами, которые вступили в свои права в четвертом квартале. Акции компании отреагировали небольшим снижением на публикацию отчетности.

В четверг производственные результаты за 2016 год опубликуют Evraz и «АЛРОСА». Операционные результаты за 2016 год представит «ДИКСИ». Внеочередное общее собрание акционеров проведет ПАО «ТрансКонтейнер».

Индекс деловой активности в производственном секторе опубликовала Новая Зеландия. Данные по безработице представила Австралия. Ежемесячный отчет опубликует МЭА США. Решение по процентной ставке объявит ЕЦБ, а также проведет пресс-конференцию. Данные по строительству, безработице и коммерческим запасам нефти опубликуют Штаты.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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