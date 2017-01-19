ГК Forex Club: НЕФТЬ: падение Brent ниже 55 - это уже повод для покупок

Цены на нефть основных эталонных сортов в четверг утром 19 января торговались на позитивной территории, отыгрывая назад потери, понесенные днем ранее. Поддержку им оказывали данные по запасам из США.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне в 11.20 по московскому времени подрастали в цене на 0,8% до 54,66 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI прибавлял 0,7% до 52,49 доллара за баррель.

Американский институт нефти (API) в рамках своей выборки вчера зафиксировал падение запасов на 5,04 миллиона баррелей. Эти цифры используются Агентством энергетической информации (EIA) для формирования своего национального отчета, который будет опубликован сегодня вечером. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg прогнозируется падение запасов в целом по США на 1 миллиона баррелей.

Рынок сейчас следит за двумя вещами. Первая, это имплементация соглашения по сокращению добычи. 21-22 января состоится встреча комитета, который будет состоять из пяти стран, включая членов ОПЕК и не-ОПЕК. Они должны выработать устраивающий всех и вызывающий доверие у рынка механизм мониторинга. В начале февраля должны появиться первые результаты.

Второе, что держится в центре внимания, это динамика запасов в США. Здесь как раз таки мы получаем позитивные сигналы. Данные от API зафиксировали их падение на 5,04 миллиона в США. Учитывая, что эти цифры используются EIA в своем отчете, то можно полагать, что запасы могут снизиться более чем на 1 миллион, предполагаемы медианой прогнозов экспертов опрошенных Bloomberg. Принимая во внимание также, что цены сейчас торгуются ниже 55 долларов за баррель, они достаточно интересны для поиска длинных позиций.

По-прежнему полагаем, что фундаментально обоснованным коридором для колебания цен является сейчас область 54-59 долларов.

Валерий Полховский, аналитик

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