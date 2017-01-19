Альпари: Валютная пара EUR/USD: рынок в ожидании выступления Марио Драги

В среду курс евро/доллар закрылся снижением. Перед выступлением главы ФРС США Джанет Йеллен курс евро скорректировался до линии баланса. После её выступления евро подешевел к доллару до 1,0624. Она заявила, что регулятор планирует повысить базовую процентную ставку несколько раз до 2019 года. При этом отказалась уточнять сроки и темпы её повышения. Сказала, что решения будут зависеть от показателей экономики США, то есть, как обычно, выкрутилась. Тем не менее, доллар подорожал после её выступления.

В среду была пробита промежуточная трендовая линия. Тем самым «медведи» открыли себе дорогу к трендовой линии на 1,0571. Только нужно сначала пройти отметку 1,0623.

В четверг в центре внимания участников рынка будет находиться заседание ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги. В связи с этим прогноз только до 16:00 по московскому времени. После вчерашнего падения перед оглашением решения в рамках восходящей коррекции курс евро способен восстановиться до 1,0659. Если укрепление будет быстрым, то до 1,0675.

В 11:15 мск в Швейцарии выйдет индекс цен производителей за декабрь.

В 12:00 мск в еврозоне опубликуют сальдо платежного баланса за ноябрь.

В 15:45 мск в еврозоне обнародуют решение ЕЦБ по процентной ставке за январь.

В 16:30 мск в Канаде производственные продажи за ноябрь, покупки иностранными инвесторами ценных бумаг ноябрь. В еврозоне пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. В США выйдет число разрешений на строительство за декабрь, индекс деловой активности в секторе производства от ФРБ Филадельфии за январь, число требований на пособие по безработице за неделю 8-14 января, начало строительства за декабрь.

В 19:00 мск США объявят запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 8-14 января.

Владислав Антонов, аналитик

Другая аналитика