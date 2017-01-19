ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,2%

Американские индексы в среду не показали единой динамики, поддержку американскому рынку оказывают позитивные статданные. S&P 500 вырос на 0,18%, Dow Jones снизился на 0,11%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – увеличился на 0,31%. Сегодня американские нейтральны. S&P 500 – 0,00%, Dow Jones увеличился на 0,01%, Nasdaq снизился на 0,01%.

Нефтяные котировки в среду упали на фоне повышения оценки добычи для США. Brent снизился на 2,79% до $53,92, а WTI – на 2,67% до $51.08. Сегодня цены на нефть растут в ожидании данных о запасах нефти в США, ожидается, что они снизились на 1 млн. баррелей. Brent подорожала на 0,96% до $54.44 за баррель, а WTI – на 0,92% до $51.55 за баррель. Азиатские рынки сегодня двигаются разнонаправлено. Nikkei225 вырос на 1,1%, несмотря на обвал Toshiba. KOSPI подорожал на 0,2%, австралийский индекс ASX All Ordinaries увеличился также на 0,2%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные по рынку труда, в частности о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, данные о строительстве домов в декабре, значение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии,а также изменение объема запасов нефти, бензина и дистиллятов за неделю. В Европе состоится заседание ЕЦБ, по итогам которого определят уровень процентных ставок на ближайшее время. В России сегодня АЛРОСА и Evraz опубликуют производственные результаты за 2016 год, Дикси опубликует операционные результаты за 2016 год. Трансконтейнер проведет внеочередное общее собрание акционеров, а также состоится заседание наблюдательного совета Россельхозбанка, на котором будет рассмотрен вопрос о докапитализации банка.

Мы ждем умеренного открытия торгов на российском рынке с ростом на 0,2% на фоне роста мировых индексов и нефти.

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