Открытие Брокер: Нефть пытается расти, а налоговый период ещё далёк от завершения

По итогам торгов 18 января индекс ММВБ снизился на 0,4% до 2170,09 пт., а РТС — на 0,42% до 1151,65 пт. Активность на рынке была средней. Среди аутсайдеров преобладали розничные сети и экспортёры, которых явно не радует крепкий рубль: «Дикси» (-2,52%), «ММК» (-2,16%), «Соллерс» (-1,63%), «Магнит» (-1,32%), привилегированные «Татнефть» (-1,28%), привилегированные «Мечел» (-1,24%), «Роснефть» (-1,2%). На полюсе лидеров рынка вновь энергетики, где остаётся значительный спекулятивный интерес: «ОГК-2» (+8,55%), «Русгидро» (+7,7%), «ФСК ЕЭС» (+7,31%), «Мосэнерго» (+6,09%), «Аэрофлот» (+3,09%), «Россети» (+3,09%). По бумагам энергетиков ожидаются неплохие дивиденды. Кроме того, сохраняется идея консолидации генерирующих активов «Газпрома» под единую акцию. На валютном рынке рубль не смог продолжить своё укрепление. После вполне успешных аукционов ОФЗ рубль оказался под давлением нефти. Минфин разместил ОФЗ-ПД 26217 на 23,4 млрд рублей при спросе 42,84 млрд и средневзвешенной доходности 7,9%, а также ОФЗ-ПК на 20 млрд рублей при спросе 26,21 млрд рублей и средневзвешенной доходности 8,36%. В I квартале планируется разместить до 400 млрд рублей в ОФЗ различных выпусков.

Американские торги завершились разнонаправленным закрытием индексов. Председатель ФРС Джанет Йеллен заметила, что экономика США близка к целевым показателям Федрезерва или к полной занятости и стабильным ценам. Впрочем, для ФРС стабильность цен это не полное отсутствие инфляции, а рост в рамках целевой планки. И, кстати, в декабре рост потребительских цен составил 2,1%, что является максимумом за пять лет. Core CPI поднялся до 2,2%. Ранее инфляция в США составляла 1,7% и 2,1% соответственно. «Бежевая книга» ФРС также отмечает ускорение инфляции в ряде регионов. В связи с этим председатель Йеллен отметила, что Федрезерв будет поднимать ставку несколько раз в год до конца 2019 года. Столь радужные перспективы вполне обрадовали банковский сектор, хотя некоторые отчёты оказались недостаточно хорошими: Bank of America (+2,63%), Citigroup (-1,7%), JPMorgan (+0,47%), Morgan Stanley (+1,68%), Goldman Sachs (-0,62%). Промышленное производство в США выросло в декабре на 0,8% при ожиданиях 0,6%. Индекс волатильности подскочил ещё на 5,14% до 12,48. В итоге, DJIA упал на 0,11% до 19804,72, S&P 500 вырос на 0,18% до 2271,89.

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе, хотя просадка была незначительной. Китайский рынок торговался без существенных изменений, отыгрывая идею государственного вмешательства на рынок во время визита президента Си Цзиньпиня в Давос. Между тем, по секторам картина была не столь однозначной. Рост в IT-секторе компенсировался падением акций сырьевых компаний. Ослабление йены до 114,6 за доллар подтолкнуло японские индексы вверх. В Австралии безработица выросла до 5,8% в декабре при ожиданиях 5,7%. К 8:50 (мск) Shanghai Composite составил 3103,92 (-0,29%), Nikkei 225 — 19087,35 (+1,02%).

Нефть накануне не получила должной поддержки от доклада OPEC. В обзоре картеля говорилось о снижении добычи на 221 тыс. бар. в декабре до 33,085 млн бар. в сутки, хотя косвенные данные таких агентств, как Reuters, указывали на ноябрьские объёмы в размере 33,83 млн бар. в сутки. Естественно, сильный доллар также оказал давление на котировки. Затем уже вышел доклад API, который показал сокращение запасов нефти в США за прошлую неделю на 5,04 млн бар. Прогноз S&P Global Platts говорил о сокращении на 0,9 млн бар. Однако по другим позициям вновь наблюдается резкий рост. Запасы бензина выросли на 9,8 млн бар., а дистиллятов — на 1,2 млн бар. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $54,39 (+0,87%), WTI — $52,32 (+0,83%), золото торговалось на уровне $1201,4 (-0,88%), медь — $5790,46 (+0,38%), никель — $10200 (+0,25%), палладий — $748,75 (-0,30%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 101,25. К 9:10 (мск) пара EUR-USD выросла на 1,064 (+0,06%), GBP/USD — $1,228 (+0,15%), USD/JPY — 114,62 без изменений.

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 12:00 (мск) — ежемесячный обзор МЭА, в 15:45 (мск) — решение ЕЦБ по ставке, в 16:30 (мск) — новые строительства и разрешения на них в США, а также первичные обращения за пособием по безработице. Одновременно в 16:30 (мск) выйдет индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. В 19:00 (мск) отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Начало торгового дня на российском рынке ожидается спокойным, хотя индекс ММВБ может продолжить снижение. Рубль также останется вблизи значений закрытия накануне. С другой стороны, нефть пытается расти, а налоговый период ещё далёк от завершения, что, соответственно, будет поддерживать российскую валюту.

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