ИК Финам: Утром прогнозируется боковик по ММВБ и укрепление рубля

Перед открытием торговой сессии на российской площадке, влияние внешнего фона выглядит неоднозначным. Так, китайский фондовый индикатор CSI300 теряет 0,16%. При этом, японский Nikkei 225 растет на 1% на фоне значительного ослабления йены по отношению к доллару США. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,16%.

Нефть дорожает в пределах 0,8%. «Бочка» сорта Brent стоит $54,38, а Light - $52,3. Согласно предварительным оценкам недельных запасов нефти в США от API, они сократились на 5 млн барр, против ожидавшегося роста на 1,5 млн барр. Внимания заслуживает январский отчет ОПЕК, где говорится, что устойчивое превышение спроса над предложением ожидается в 3 квартале. Напомню, что 22 января ожидается совещание Объединенного комитета по наблюдению, где будут обсуждаться общие вопросы контроля реализации соглашения о сокращении добычи.

На мой взгляд, первую половину сегодняшних торгов индекс ММВБ вновь проведет вблизи уровней вчерашнего закрытия — скажется влияние неоднозначного внешнего фона и нежелание участников рынка брать на себя повышенный риск в преддверии инаугурации президента США. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил 0,17%. Сегодняшний день будет богат на корпоративные события. Состоится публикация производственных результатов АЛРОСА за 2016 год, производственных результатов Evraz за 2016 год и операционных результатов ДИКСИ за 2016 год. В последнем случае ожидается слабая отчетность из-за вялого потребительского спроса перед новогодними праздниками, что может оказать давление на котировки. На валютном рынке на фоне растущей нефти ожидается укрепление рубля к доллару США в пределах 0,5%.

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