ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Трамп разозлил Индию, Мексику и Китай, и начинает злить Германию

Вчера отечественные индексы показали отрицательную динамику, рост индекса развивающихся рынков EEM также застопорился (-0,55%). Победа «медведей» в местном сражении.

Согласно вышедшим показателям, в США был самый быстрый рост индекса потребительских цен за 2,5 года. Министерство труда США сообщило в среду, что CPI вырос на 0,3% за прошедший месяц и на 2,1% за 12 месяцев по декабрь. Это самый сильный рост в годовом исчислении после июня 2014 года. «Мы ожидаем гораздо более интенсивное повышение ставок ФРС в ответ на уже растущее инфляционное давление», – говорит аналитик Capital Economics Симона Гамбарини. «Возможно, рост инфляции будет даже еще стремительнее из-за политики Трампа».

В пятницу состоится инаугурация Дональда Трампа. Избранный президент, еще не вступив в должность, успел разозлить Индию, Мексику и Китай, и начинает злить Германию. Это негативно отражается на кодировках акций и позитивно на котировках золота. Пугает неопределенность. Однако, когда Трамп вступит в должность, он будет более сдержанным потому что Конгресс будет торпедировать его начинания (часть начинаний). Кроме того, советники будут смягчать последствия его заявлений. Неопределенность исчезнет, и рынки продолжат рост. Хочется верить в такой сценарий.

Давайте рассмотрим подробнее риски Трампа. Какой-то канадский ученый обнаружил новый вид моли и назвал ее в честь Трампа и это несерьезно. Лучше бы он назвал новый вид слона. Больше соответствует масштабу личности и масштабу разрушений, которая эта личность может произвести.

1. Трамп может выстраивать отношения с Великобританией в ущерб отношениям с ЕС. Появятся свидетельства о скором заключении торгового договора с Великобританией, что поспособствует решению страны произвести «жесткий» выход из ЕС.

2. Трамп может сделает упор на пересмотр трансатлантического проекта и проекта транстихоокеанского партнерства.

3. Трамп может начать политическое давление на страны Латинской Америки.

4. Трамп может объявить Китай «валютным манипулятором».

5. Он может заявить и о намерении закончить политику «Единого Китая». Кроме того, он может объявить искусственные острова, построенные Китаем в Южно-Китайском море, незаконными.

Во вторник глава Китая Си Цзиньпин выступил в защиту глобализации, в ответ на заявления Дональда Трампа в стиле «Америка прежде всего».

Цены на нефть в последнее дни показывают боковую динамику и не являются драйвером роста для акций. Число нефтебуровых в США снизилось впервые за 10 недель (по 13 января), недавно сообщило Baker Hughes. Это снижение было довольно неожиданным, особенно учитывая рост цен на нефть, но эта новость рынком уже отыграна. Несмотря на снижение на 7 шт количества действующих буровых установок в США, рынок боится что в этом году сланцевые нефтяники активизируются.

Другая аналитика