ГК Forex Club: Евро получит стимул от центробанка

Товарно-сырьевой рынок

Brent, как мы и говорили, добралась до отметки 54,40 долл./барр. и даже пошла ниже. Свою роль здесь сыграло и восстановление спроса на доллар США: цены на нефть номинированы в американской валюте, так что каждое укрепление USD сопровождается снижением котировок нефти.

Кроме того, на рынке вновь растут опасения, что сланцевики США нарастят объемы добычи довольно быстро, нейтрализовав недавние действия ОПЕК по сокращению объемов добычи. В своем ежемесячном отчете картель даже озвучил опасения на этот счет.

В четверг в центр внимания попадут данные по коммерческим запасам Минэнерго США. Если показатель продолжит расти, это может только уверить рынки в их подозрениях. Не исключено, что Brent попытается скатиться в район 53,30 долл./барр., однако именно в этой области может наметиться разворот, поэтому имеет смысл рассмотреть покупки актива на приближении к этой отметке.

Валютный рынок

Четверг принесет пищу для EUR/USD, так как нас ждет заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Пара на днях достигла месячных максимумов на общей волне распродаж доллара США. Данные по инфляции в еврозоне говорят о том, что цены постепенно начинают расти под влиянием резкой девальвации евро с мая прошлого года. В декабре они выросли на 1,1% от 0,6% в ноябре, отчасти благодаря и тому, что цены на энергетику подскочили на 2,6%.

В связи с этим главная интрига будет в комментариях Марио Драги – заставит ли его рост цен высказываться менее мягко в отношении дальнейшего курса монетарной политики? Если рынок почувствует агрессию или нейтралитет, этого будет достаточно, чтобы уверить в постепенное сворачивание стимулов в экономике, а, значит, поддержит рост пары EUR/USD в район 1,0780.

USD/RUB все еще может вернуться в район 60,00, по большей части, на теме нефти. Вчера рубль закрылся раньше, чем Brent достигла минимальных отметок. Не исключено, что уже на открытии российская валюта покажет небольшой «гэп» вверх. Движение может ускориться во время американской сессии, когда будут опубликованы данные по коммерческим запасам от Минэнерго США. Рост объемов будет давить на цены на нефть и подрывать позиции рубля. Впрочем, и укрепление доллара может внести свою лепту в движение пары вверх.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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