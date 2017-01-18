Альпари: Рубль по-прежнему чувствует себя превосходно

Смену настроений в нефтяных котировках российская валюта оставила без внимания, погашения займов в рамах аукционов сегодня прошли без напряжения, поскольку накануне банки заняли у ЦБ больше, чем должны погасить. Есть, впрочем, версия, которая может отчасти объяснить стойкость рубля: очередная волна торгов carry trade сразу после выступления британского премьер-министра, которая поднимает рубль над другими торгуемыми валютами.

За доллар США к настоящему времени дают 59,22 руб. (-0,3%). Евро стоит 63,29 руб. (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 19 января, составляют 59,18 руб. за американскую валюту и 63,22 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 22 и 6 копеек соответственно.

Цены на нефть падают днем в среду. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $54,19 (-2,3%). Сегодня и завтра выйдут обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Потенциальная слабость доллара пока в большей степени является основанием для разговоров «ни о чем», так как у Дональда Трампа, который вступит в должность президента Соединенных Штатов уже в предстоящую пятницу, в арсенале множество механизмов для придания экономике страны ускорения. И эта стратегия совершенно не обязательно подразумевает давление на местную валюту.

В том, что мир стоит на территории сильного доллара, сомневаться не приходится. В текущих реалиях американской экономики, которая уже восстановилась и теперь только набирает силу, крепкий доллар не выглядит опасным. Он может отчасти притормозить процессы переноса промышленных мощностей в страну, но сделать их невозможными маловероятно. В этом свете опора в рубле именно на подобное основание выглядит очень и очень шаткой.

Анна Бодрова, старший аналитик

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