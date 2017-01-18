Открытие Брокер: В вечерние часы снижение может усилиться на фоне падения котировок нефти

К 15:21 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,37% до 2170,65 пт., а РТС — на 0,19% до 1154,32 пт. К середине дня индекс ММВБ торговался в минусе на средних объёмах. Крепкий рубль и отсутствие идей продолжают стимулировать вялые распродажи и сползание рублёвого индикатора к более сильным уровням поддержки. Среди аутсайдеров преобладали бумаги розничных сетей и экспортёров: «Магнит» (-2,01%), «Дикси» (-1,93%), Polymetal (-1,6%), «Северсталь» (-1,43%), «ВСМПО-Ависма» (-1,09%), «ММК» (-1,04%). Среди растущих бумаг заметно присутствие акций электроэнергетики, где остаётся достаточно много спекулятивного интереса: «ОГК-2» (+5,03%), «Аэрофлот» (+2,85%), «Мосэнерго» (+2,33%), «АЛРОСА» (+2,27%), «ТГК-1» (+1,94%). «М.Видео» (+0,3%) увеличила продажи в 2016 году на 13,3%. Текущую активность сложно назвать трендовой. Фактически, всплеск покупательского интереса реализовался в конце 2016 года и в самом начале 2017 года. После этого на дневном графике сформировались сильные сигналы на продажу и пока нет каких-то признаков приостановки сползания вниз.

Рубль чувствовал себя достаточно уверенно на фоне проведения аукционов ОФЗ, хотя нефть оказалась ниже отметки в $55. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3235 рублей. Однодневная ставка MosPrime ещё немного подросла до 10,38% при сохранении недельной ставки на уровне 10,42% и месячной — на уровне 10,46%. Аукционы ОФЗ продолжают проходить при высоком спросе. Спрос на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26217 составил 42,843 млрд при предложении 23,406 млрд. Средневзвешенная доходность по бумагам с погашением 18 августа 2021 года составила 7,9% годовых. График USD/RUB остаётся сильно перепроданным, но высокая ставка ЦБ РФ защищает его от разворота. На рынке также усиливаются ожидания вмешательства ЦБ, но текущая цена нефти в рублях вполне устраивает Минфин, который заложил в бюджет параметр на уровне 2700 рублей. Кроме того, в начале года потребность в дополнительном финансировании бюджетного дефицита невысокая. К 15:22 (мск) пара USD/RUB потеряла 0,28% до 59,245, EUR/RUB — 0,46% до 63,29.

Активность на европейских площадках была ниже обычного. В четверг состоится заседание ЕЦБ, от которого ждут вербальной реакции на ускорение декабрьской инфляции до 1,1% в еврозоне, или максимума с сентября 2013 года. С другой стороны, каких-либо действий в ближайшее время не ожидается. Безработица в Великобритании составила 4,8% в ноябре. Некоторое давление испытывал банковский сектор, где опасаются очередных претензий со стороны американских властей: Deutsche Bank (-0,59%), Societe Generale (-1,41%), UniCredit SpA (-1,03%), как и ожидалось. Весьма неожиданно завершился финансовый день в КНР, где ставки семидневного РЕПО подскочили на 32 базисных пункта до 2,73%. К 15:20 (мск) DAX составил 11535,46 (-0,04%), CAC40 — 4828,37 (-0,64%), FTSE 100 — 7221,04 (+0,01%).

Китайские власти ожидают, что производство нефти в КНР упадёт до 4 млн бар. в сутки к 2020 году, а уже в 2017 году импорт составит 8 млн бар. в день, или на 5,3% больше, чем в 2016 году. В 2016 году импорт вырос на 16% до 7,65 млн бар. В течение года 64,8% потребностей в нефти покрывались за счёт импорта. По мнению генерального директора Saudi Aramco Амина Нассера, которое он высказал на форуме в Давосе, необходимо инвестировать до $25 трлн в течение 25 лет, чтобы обеспечить растущий спрос на нефть. Однако в среду подобные предупреждения не работают. Есть большая вероятность, что на прошлой неделе добыча в США превысила порог в 9,0 млн бар. в сутки, а запасы нефти и нефтепродуктов вновь выросли. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent составил $54,74 (-1,32%), WTI — $52,52 (-1,39%), золото торговалось на уровне $1213,5 (+0,05%), медь — $5758,49 (-0,50%), никель — $10210 (+0,49%), палладий — $747,8 (-0,69%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,4% до 100,67. AUD, NZD торговались в диапазоне +/-0,1%, пока CAD слабел на 0,3% против доллара США. К 15:20 (мск) пара GBP/USD стоила $1,229 (-0,97%), USD/JPY — 113,31 (+0,62%).

Вечером в 16:30 (мск) будет обнародована инфляция в США, в 17:00 (мск) — говорит президент ФРБ Далласа Р. Каплан, в 17:15 (мск) — промышленное производство в США, в 18:00 (мск) — решение Банка Канады по процентной ставке, в 22:00 (мск) — «Бежевая книга» ФРС, в 23:00 (мск) — говорит председатель ФРС Джанет Йеллен. Сезон отчётности в США набирает обороты. Торговая сеть Target прогнозирует снижение прибыли, что окажет давление на весь розничный сектор. На российском рынке снижение может усилиться в вечерние часы на фоне падения котировок нефти. Рубль также может вернуть часть завоеванных позиций на фоне завершения аукционов ОФЗ. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе.

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