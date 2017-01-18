Открытие Брокер: Жесткие заявления британского премьера повысили спрос на защитные активы

Сегодня рынки драгоценных металлов слегка корректируются вниз после вчерашнего роста, курс доллара США немного укрепился. Заявления британского премьер-министра Терезы Мэй о «жестком» выходе из ЕС оказывают негативное влияние на рынки, увеличивая интерес к защитным активам. Согласно ее заявлениям Британия полностью выйдет из ЕС, намереваясь подписать с Европой новое всеобъемлющее соглашение о свободной торговле. Инвестиционный спрос в ETF-фондах драгоценных металлов не изменился, запасы в палладиевых ETF-фондах продолжают снижаться. Цены на золото и серебро в Шанхае подросли, стоимость платины понизилась, а объемы торгов в платине вновь увеличились, курс юаня к доллару США укрепился. Производство золота в Гане за 9 мес. 2016 г. снизилось на 7% к аналогичному периоду 2015 г. и составило 1,9 млн унций. По данным статистического департамента ЮАР, производство золота в стране в ноябре 2016 г. снизилось на 9,4% в годовом выражении после снижения на 3,4% в октябре. Производство платиноидов в ноябре 2016 г. упало на 10,8% в годовом выражении после падения на 12% в октябре. Цены на золото не смогли пройти выше уровня сопротивления $1218, после чего понизились к уровню $1213. Банк Credit Suisse ожидает среднегодовую стоимость золота в 2017 г. на уровне $1338. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1209-1190, уровнями сопротивления – $1218-1242. Цены на серебро в корреляции с рынком золота протестировали уровень $17,25, после чего снизились к уровню $17,18. Отношение золота к серебру составляет 70,79 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,73 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $17,10-16,85, уровни сопротивления – $17,25-17,40.

Цены на платину не смогли пройти вверх уровень сопротивления $997, после чего понизились к уровню $978. Спред между золотом и платиной составляет 242$/унция. По оценке UBS, доля дизельных автомобилей в Европе к 2025 г. сократится до 10% против 50% в 2016 году. Доля использования дизельных автомобилей в мире, по некоторым оценкам, сократится до 4% к 2025 г. против 13,5% в прошлом году. Это окажет фундаментально негативное влияние на потребление платины в мире. По оценке UBS, среднегодовая стоимость платины в 2017 г. составит $1060, среднегодовая стоимость палладия оценивается на уровне $800. Ближайшие уровни поддержки в платине – $975-946, уровни сопротивления – $997-1017. Рынок палладия также остается слабым на фоне снижения инвестиционного спроса. Цены на палладий понизились к уровню $747. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $737-727, уровни сопротивления – $752-776. Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты подросли, курс рубля к доллару США укрепился.

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