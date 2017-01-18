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mfd.ruАналитикаКомментарии18 января 2017 г.Альпари: Рынок нефти ждет отчета ОПЕК
сегодня
13:19

Альпари: Рынок нефти ждет отчета ОПЕК

В среду утром цены на нефть незначительно подрастают. Тем не менее, торговый диапазон котировок с начала недели несильно изменился. Инвесторы притаились и ждут публикации ежемесячного отчета ОПЕК. Нефть марки Brent (мартовские контракты) торгуется в районе $56,1 за баррель, за WTI с поставкой в феврале дают на уровне $53,1 за баррель.

Публикация отчета состоится в 14:00 по московскому времени. Это первый отчет ОПЕК после подписания соглашения о сокращении добычи нефти в рамках картеля с 1 января 2017 года. Таким образом, его содержание отобразит, на сколько члены ОПЕК соблюдают достигнутые договоренности. Напомню, что организация должна снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Позитивные данные, безусловно, дадут новый стимул для роста. На этом фоне мы ожидаем усиления восходящей динамики нефтяных котировок.

Также сегодня должны быть опубликованы данные по коммерческим запасам нефти в США, образовавшимся по итогам минувшей недели. Рынок ожидает сокращения, что дополнительно поддержит нефтяные котировки. В случае если отчет ОПЕК покажет, что картель не соблюдает договоренности, негатив от этого известия будет сильнее, чем позитивная статистика.

Мы предполагаем, что у нефти марки Brent сегодня все же есть шанс подойти вплотную к отметке $58 за баррель, и делаем ставку на позитивный отчет от ОПЕК.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента

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