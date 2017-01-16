ФГ "Калита-Финанс": Спокойные торги

Форекс

На прошедшей неделе главные события на международном валютном рынке происходили в паре фунт/доллар. Британская валюта потеряла к американцу около 2%, упав до уровня 1.20. Минимумы прошлого года - 1.1940 еще не взяты, но похоже, что ждать осталось недолго. Участники рынка испытывают серьезные сомнения относительно планов британского правительства по "быстрому выходу из Европейского союза". Из Лондона продолжается исход представителей крупных транснациональных компаний и банков, в стране быстро растет инфляция. Последнее впрочем, может привести к тому, что Банк Англии начнет повышать процентные ставки и это может в среднесрочной перспективе благоприятно сказаться на курсе фунта. По нашим прогнозам пара будет консолидироваться у отметки 1.2, после чего на очередной порции негативных новостей о Brexit, мы увидим, наконец, взятие минимумов прошлого года.

Доллар/рубль

Российская валюта застыла в нерешительности. Попытки вернуться выше уровня 60 рублей за доллар на прошлой неделе не увенчались успехом. Цены на нефть продолжают стоять в боковом диапазоне - 53 на 56 доллара за бочку марки Брент и пока не видно каких-либо факторов, которые бы помогли вырваться из этого коридора. Впрочем, 18-го января будет опубликован отчет ОПЕК, который прольет свет на соблюдения странами оговоренных квот на добычу. Если документы покажут, что члены картеля соблюдают договоренности о добычи "черного золота", то нефть вполне может протестировать верхнюю границу коридора. А вслед за ней и рубль попробует закрепиться ниже уровня 59 рублей за доллар.

Фондовый рынок

На американских рынках сегодня выходной по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. В такой ситуации обороты на Московской бирже вряд ли покажу рекорды, а инвесторы будут ждать новостей с инаугурации Дональда Трампа 20-го января, а также свежей порции макроэкономической статистики. В четверг состоится заседание Европейского центрального банка, по итогам которого станет ясно - собирается ли регулятор сворачивать монетарные стимулы или нет. Кроме того, внимание участников рынка, несомненно привлечет выступление глав ФРС США Дж. Йеллен в Сан-Франциско в среду. И, разумеется, все будут внимательно следить за публикацией годовой отчетности компаний в США, Европе и России.

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