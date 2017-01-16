Альпари: Индекс ММВБ останется в понедельник в диапазоне 2170-2210 пунктов

Российский фондовый рынок в понедельник открылся снижением. К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,4%, список утренних аутсайдеров возглавляют акции «Россетей» и «Магнита». В положительной зоне торгуются бумаги «ФосАгро» и «Распадской».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренным. Американские рынки завершили пятничные торги ограниченным снижением, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. В США сегодня выходной день. Цены на нефть незначительно снижаются. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $55,38 (-0,1%). Число буровых установок в США, по расчетам Baker Hughes, сократилось на 7 штук на прошлой неделе, но предыдущий их рост выглядел избыточным, поэтому на статистику рынок не обратил особенного внимания.

Евро/доллар утром в понедельник проседает. Основные торги в паре идут вокруг 1,0610. Сегодняшний торговый день обещает быть достаточно спокойным: днем инвесторы отыграют статистику по еврозоне, вечером займутся процессами консолидации в диапазоне 1,0590-1,0625.

Российский рубль начал новую неделю января ограниченным укреплением в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 59,62 руб. (-0,05%). Сегодняшнюю сессию пара доллар/рубль проторгуется в рамках отметок 59,50-60,10.

Индекс ММВБ останется в понедельник в диапазоне 2170-2210 пунктов. Нижняя граница среднесрочного коридора сдвигается, что выглядит вполне логично.

Газета Financial Times анонсировала выход ПАО «Детский мир» на IPO. Дополнительная эмиссия не запланирована, размещение состоится в рамках существующих акций. Часть своих пакетов реализуют АФК «Система», но оставит за собой контроль, Российско-китайский инвестиционный фонд и менеджмент АФК «Системы». Доля вторичных акций, которые пойдут на IPO составит порядка 30%, цена размещения не озвучена. Однако в начале 2016 года «Детский мир» при продаже 9,75% акций Российско-китайскому инвестиционному фонду оценили в 42,2 млрд рубл.

Ограничения на отчуждение акций (lock up) будут действовать в течение 365 дней для менеджмента компании и 180 дней для остальных продающих акционеров и компании.

Акции допущены к торгам на Московской бирже и включены в Третий уровень Списка ценных бумаг. Однако акции могут быть переведены в Первый уровень по итогам предложения и при условии выполнения требования к минимальному количеству акций в свободном обращении (free-float) в размере 10%, соответствующее заявление компания уже подала на биржу.

Британская газета пишет о том, что в размещении могут поучаствовать иностранные банки, такие как Goldman Sachs, Credit Suisse и Morgan Stanley, которые вероятно станут координаторами и букраннерами сделки. Также букраннерами IPO будут UBS и Sberbank CIB.

Размещение акций на Московской бирже должно состояться до конца февраля.

В течение дня заседание совета директоров проведут «Газпром», «КАМАЗ» и «ТМК». Внеочередное общее собрание акционеров состоится в «ФосАгро». Американские фондовые площадки сегодня не работают, в США празднуют День Мартина Лютера Кинга. Во второй половине дня с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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