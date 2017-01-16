ГК Forex Club: НЕФТЬ: о чем сигналит падение числа буровых в США

Падение цен на нефть, наблюдавшееся в предыдущие несколько торговых сессий, приостановилось после того как число буровых в США по итогам предыдущей недели сократилось впервые за 11 недель.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне 16 января в 11.00 по московскому времени снижались в цене не существенно. Всего на 0,4% до 55,41. Одновременно американский эталон WTI с ближайшим сроком экспирации дешевел на 0,3% до 53,10.

Нефтесервисная компания Baker Hughes в традиционном еженедельном отчете в пятницу 13 января по итогам недели зафиксировала падение числа буровых установок в США на 7 единиц до 522 штук.

Падение числа буровых в США вряд ли пока можно назвать тенденцией. Их число прирастало практически весь 2016 год, а потому одна неделя не является показателем. Однако, если предположить, что темпы их роста действительно замедлятся, то это можно будет толковать двояко. С одной стороны, можно будет отметить, что при цене около 50 долларов за баррель все кто мог выйти на рынок, уже вышли. С другой стороны, это также может сигналить, что участники не верят в то, что цены поднимутся существенно выше 50 долларов за баррель.

Котировки Brent с ближайшим сроком экспирации пребывают в диапазоне 53-58 долларов за баррель уже около 6 недель. Для того, чтобы двинутся к 60 и выше, участникам не хватает уверенности в том, что соглашение между ОПЕК и не-ОПЕК будет полностью выполнено.

Механизм контроля за его имплементацией будет полностью утвержден 21-22 января в Вене. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Кувейта Ассам аль-Марзук. Первые данные появятся в начале февраля. До их публикации цены вряд ли смогут закрепиться около 60 долларов за баррель и будут колебаться в диапазоне 53-58 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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