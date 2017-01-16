Открытие Брокер: Договорённости о сокращении добычи и статистика по объёмам поставок продолжают определять ценовую конъюнктуру

С начала нового года цены на нефть немного откорректировались вниз после вступления в силу достигнутых договоренностей об ограничении добычи нефти. Дополнительный негатив динамике рынка придавали выросшие поставки нефти из запасов. К примеру, Иран продал около 13 млн бар. сохраняемой в танкерах нефти из общего накопленного количества в 29,6 млн бар. Также участники рынка пытались следить за реальным соблюдением договоренностей и реакцией сланцевой добычи на сокращение предложения нефти на рынке. В результате цены на сорт WTI понизились до уровня $50,71, цены на сорт Brent достигли уровня $53,57. Спред между сортами нефти по состоянию на 12 января 2017 г. составил $3,0, отношение спреда к цене сорта WTI расширилось до 5,7%. Производство нефти странами ОПЕК в декабре 2016 г., по данным «Рейтер», составило 34,18 млн бар. в сутки, что на 0,6% ниже, чем в ноябре 2016 года. Наибольшее сокращение добычи в декабре произошло в Нигерии и Габоне. Саудовская Аравия сократила добычу в декабре на 1,4% до 10,45 млн тонн. Рост добычи наблюдался в Ливии, Венесуэле, Иране, Ираке, Алжире. При этом с января 2017 г. многие страны ОПЕК заявили о проводимом сокращении добычи. Саудовская Аравия сообщила о снижении производства к середине января до уровня ниже 10 млн бар. в сутки, что превышает установленный пактом уровень. По условиям сделки, Саудовская Аравия должна сократить добычу до 10,058 млн бар. в сутки. Компания Saudi Aramco начала переговоры с клиентами по всему миру о сокращении поставок в феврале 2017 г. на 3-7%. В первую очередь будут затронуты европейские и американские клиенты, а также некоторые клиенты в Азии. По данным Минэнерго РФ, уровень добычи в России за первые недели января 2017 г. снизился на 100 тыс. бар. в сутки до 11,1 млн бар. в сутки против добычи в 11,21 млн бар. в сутки в декабре 2016 г., что в основном связано с приостановкой работ на буровых из-за сильнейших морозов в Западной Сибири. Вместе с тем, подобные действия компаний помогут соблюсти договоренности по ограничению добычи, т.к. в 1 кв. 2017 г. планировалось сократить добычу на 200 тыс. бар. в сутки. Также Казахстан сообщил о сокращении добычи с января 2017 г. на 20 тыс. бар в сутки. Ирак сообщил о сокращении добычи на 170 тыс. бар. в сутки и планируемом доведении сокращения до 210 тыс. бар. в сутки к концу января. Тем не менее, экспорт нефти из Ирака в декабре 2016 г. достиг рекордного значения в 3,51 млн бар. в сутки, а также остается открытым вопрос согласования общей добычи с северными территориями, которые занимают иракские курды.

По мнению главы Минэнерго РФ, Россия готова рассмотреть предложение Кувейта о мониторинге соблюдения пакта стран ОПЕК и вне ОПЕК о сокращении добычи через экспорт сырья, но считает, что контролировать необходимо добычу, а не экспорт, т.к. добыча более точно поддается регулированию со стороны государств. Кувейт, который вместе с Россией возглавляет комитет по мониторингу исполнения решений ОПЕК, предложил ввести в схему контроля данные по экспорту стран, подключившихся к нефтяной сделке. Первое заседание комитета по мониторингу сокращения добычи состоится в Вене 21-22 января 2017 года. В целом выполнение обязательств по сокращению добычи пока реализуется успешно. По оценке BMI Research, производители выполняют обязательства о сокращении добычи на 73%. По оценке компании Wood Mackenzie, в результате растущих цен нефтегазовые компании повысят расходы на разведку и добычу на 3% к 2016 г. и удвоят количество новых проектов в 2017 году. В основном это будут сланцевые и шельфовые проекты в США, а добыча сланцевой нефти в США может вырасти на 300 тыс. бар. в сутки до 4 млн бар. в сутки. Расходы на процесс добычи у сланцевиков, по оценке компании, в 2016 г. сократились на 20% к 2014 г., а в 2017 г. сократятся еще на 5%. Число окончательных инвестиционных решений в 2017 г. может вырасти до 20-25 против 9 решений, принятых в 2016 г. Потенциал добычи может составить более 50 млн бар. нефтяного эквивалента. Оценка банком Barclays возможного увеличения расходов нефтяных компаний на разведку и добычу в 2017 г. составляет 7%. При этом расходы в Северной Америке возрастут на 27%, но в целом добыча в этом регионе сократится, т.к. себестоимость вырастет, что нивелирует эффект от роста бюджета. Аналитики банка считают, что расходы на шельфовые проекты в 2017 г. сократятся на 20-25% против падения на 34% в 2016 г. Между тем, по январской оценке Минэнерго США, добыча нефти в Штатах в декабре 2016 г. составила 8,9 млн бар. в сутки, увеличившись на 0,5% к ноябрю 2016 г. В среднем за 2016 г. добыча нефти составила 8,89 млн бар. в сутки, что на 1,2% ниже, чем в 2015 г. Импорт нефти в США в 2016 г. составил 7,34 млн бар. в сутки, что на 6,4% выше, чем в 2015 г. Импорт сырой нефти в 2017 г. оценивается в 6,89 млн бар. в сутки, импорт в декабре 2016 г. составил 7,24 млн бар. в сутки, понизившись к ноябрю на 2,6%. Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 6 января 2017 г. выросли на 13,4% до 2030,4 млн бар. в сутки.

Запасы сырой нефти за прошедшую неделю выросли на 4,1% к аналогичной дате прошлого года, запасы бензина выросли на 5%, запасы дистиллятов выросли на 8,0%. Столь резкое увеличение запасов связано с длительными праздничными выходными, снизившими активность, а также с рекордными объемами переработки на американских НПЗ, достигшей 17,1 млн бар. в сутки. По состоянию на января 2017 г. запасы нефти в Cushing составляли 66,9 млн. бар. против 67,5 млн. бар. на позапрошлой неделе и 64,0 млн бар. год назад. Запасы в стратегическом резерве не изменились и составляют 695,1 млн бар. Правительство объявило о продаже 8 млн бар. нефти из стратегического резерва. По данным компании Baker Hughes, по состоянию на 6 января 2017 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США выросло на 4 единицы к предыдущей неделе и составило 529 единиц против 516 единиц на эту же дату 2015 года. По данным «Рейтер», в январе 2017 г. поставки сырой нефти и газоконденсата из США в Азию выросли до максимального значения в 5,6 млн бар., на отправку заявлено 5 танкеров. Импорт нефти в Китай, по предварительным данным GAC, в декабре 2016 г. вырос на 12,5% в годовом выражении до 36,38 млн тонн, т.к. НПЗ активизировали закупки в преддверии сокращения добычи. Импорт нефти в Китай в 2016 г. составил 381,04 млн тонн, что на 13,6% выше, чем в 2015 г. Основной прирост импорта наблюдался со стороны независимых переработчиков. Экспорт нефтепродуктов из Китая в декабре 2016 г. вырос на 25% к ноябрю 2016 г. до рекордных 5,35 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов за 2016 г. составил 48,3 млн тонн. Видимое потребление нефти в Китае в 2017 г. оценивается на уровне 568 млн тонн, что на 2,1% выше, чем в 2016 году. Перерабатывающие мощности в 2017 г. могут расшириться на 35 млн тонн и повысить переработку нефти на 3,3% к 2016 г. до 557 млн тонн. Чистый импорт нефти в 2017 г. может вырасти на 5,3% к 2016 г. до 396 млн тонн. По данным BAFA, импорт нефти в Германию в январе-ноябре 2016 г. составил 83,4 млн тонн, что на 0,5% выше, чем в аналогичный период 2015 г. По данным Euroilstock, переработка нефти на европейских НПЗ в декабре 2016 г. снизилась на 1,2% к ноябрю 2016 г. до 10,717 млн бар. в сутки, запасы сырой нефти снизились на 3,9% в годовом выражении, запасы дизтоплива и бензина выросли.

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