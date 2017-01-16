"Ай Ти Инвест": Продаем доллар, продаем S&P500

Сегодня рынки будут вынужденно пассивны6 в США праздничный день – день Мартина Лютера Кинга.

Зато конец прошедшей недели оказался интересным. Индекс РТС (1 158 п.) упал на 1,5%, индекс ММВБ (2 195 п.) усилил снижение, начатое еще 4 января, акции Сбербанка упали на 2%. Время задаться вопросом, завершением ли локальной коррекции стали эти снижения, или только началом более масштабного падения?

Вероятно, все же – завершением. Видится, что индекс РТС или уйдет в боковой диапазон, или, что более реально – вернется к росту. Пока цели оставляем прежними – 1 200 – 1 250 п. в перспективе января – февраля. Поддержит ли подобную динамику индекс ММВБ, нельзя уверенно ответить. Индексу РТС, как многократно отмечалось, будет помогать вероятное укрепление рубля. Предположительно, укрепление не окончено, а потому пару доллар/рубль (59,5 рублей за доллар) все еще следует ожидать ниже даже нынешних, уже не самых высоких отметок.

Американский индекс S&P500 (2 275 п.), похоже, имеет шансы на коррекцию. Шансы, которыми уже не стоит пренебрегать. Покупки на этом рынке на данный момент связаны с заметными рисками. Обозначенную ранее цель роста американского рынка – 2 300 п. по S&P500 можно считать актуальной, но закладываться на ее достижение не стоит.

Нефть Brent (55,6 долл./барр.) находится в спорном состоянии. Скорее, повышение будет продолжено, а сам восходящий тренд в этом случае еще не окончен. Но сейчас вероятна и дальнейшая, возможно, не глубокая, коррекция. Целей по ценам не ставим.

Индекс доллара (101,5 п.) продолжает попытки разворота вниз. Возможно, первая попытка финишировала, и впереди продолжение роста индекса (как набор дивергенций и перекупленности для дальнейшего, более уверенного снижения). В этой связи, если играть против доллара, то лучше в паре евро/доллар. А покупки фунта и иены против доллара не позволяют делать более-менее строгих прогнозов.

Золото (1 203 долл./унция) тоже вне однозначности. Ранее, мы прогнозировали завершение его ценового отскока и с пятницы предлагали открывать в нем короткие позиции. Пока можно эти позиции сохранять. Но уверенность в грядущем масштабном снижении прошла.

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