Альпари: Валютная пара EUR/USD: ожидается снижение до 1,0570

В пятницу торги по евро против доллара США закрылись ростом. На фоне восстановления курса кросс-пары евро/фунт покупателям удалось поднять курс евро/доллар до отметки 1,0673. После публикации американской статистики курс рухнул на 1,0596, перекрыв дневной рост. К закрытию торгов цена отскочила от сессионного минимума, но на торгах в Азии все равно вернулась к нему.

Торги в понедельник открылись ростом по американскому доллару. В парах евро/доллар и фунт/доллар зафиксированы ценовые разрывы. Британский фунт подешевел по всему валютному рынку в ответ на статью Sunday Times опубликованную в выходные дни. Ссылаясь на конфиденциальные источники, в ней говорится, что во вторник 17 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о планах жесткого варианта Brexit. Она готова отказаться от единого рынка ЕС, чтобы сохранить контроль над границами страны.

Сегодня, 16 января, в США выходной день. Американцы отмечают национальный праздник День Мартина Лютера Кинга. В связи с этим ликвидность будет невысокая. Курс евро снизился с максимума 1,0673 до 1,0596. Падение уложилось в 67 градусов. От него откат составил 45 градусов. Учитывая утреннее открытие и первый день торговой недели, от пары евро/доллар ожидается снижение до 1,0570.

Стоит следить за курсом кросс-пары евро/фунт. Если из Британии поступят новости опровергающие статью Sunday Times, то евро/фунт развернётся вниз. Снижение кросс-пары окажет давление на евро. Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0565, максимум – 1,0636 (текущий в Азии), закрытие – 1,0581.

В 13:00 мск в еврозоне выйдет сальдо торгового баланса за ноябрь.

В 21:30 мск в Великобритании выступит глава Банка Англии Марк Карни.

В США отмечают День Мартина Лютера Кинга.

Владислав Антонов, аналитик

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