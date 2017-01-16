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mfd.ruАналитикаКомментарии16 января 2017 г.Банк "Глобэкс": ожидаем снижения рынка в начале...
сегодня
10:06

Банк "Глобэкс": ожидаем снижения рынка в начале торгов

Мы прогнозируем снижение индекса ММВБ на открытии рынка на фоне падения азиатских индексов. Так, гонконгский Hang Seng упал на 1%, японский Nikkei – на 0,9% на фоне заявлений по ужесточению регулирования цен на рынке недвижимости. К тому же оказывает влияние приближение праздничных дней в Китае (27 января), что повышает спрос на наличные деньги и, возможно, поэтому фондовые индексы снижаются. Однако широкой реакции инвесторов можно не увидеть, так как ликвидности будет мало на рынке по причине нерабочего дня в США.

Стоит отметить, что на российском фондовом рынке постепенно формируется новая история. Инвесторы будут пристально следить за заявлениями, которые касаются отмены санкций в отношении РФ в свете нового политического цикла в США.

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