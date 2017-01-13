Альпари: Рубль останется стабильным к валютам в налоговый период

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 32,75 коп. (+0,55%), до 59,66 руб., курс евро – на 47,50 коп. (+0,75%), до 63,48 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд, евро/рубль – 232,4 млн евро.

Центральный банк России с 14 января понизил официальный курс доллара США на 12,78 коп., до 59,37 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,1222 руб., что ниже предыдущего дня на 15,37 коп.

Торги на валютном рынке в «пятницу 13» открылись незначительным ростом по доллару и евро. Рублёвые пары находились в боковом тренде до открытия торгов в Штатах. Перед длительными выходными в США курс доллара восстановился до отметки 59,86 руб., курс евро – до 63,58 руб. Ослаблению рубля способствовала коррекция цен на нефть до выхода данных Baker Hughes.

Согласно последним сведениям, за последнюю неделю, завершившуюся 13 января, число буровых установок в США снизилось на 6 штук, до 659 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 9 штук. Количество нефтяных буровых установок снизилось — на 7 единиц, до 522 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на одну единицу, до 136 штук.

Сегодня, 16 января, за баррель Brent дают $55,62 (+0,10%). Пара доллар/рубль находится в ценовом диапазоне 59,09-60,70, который сформировался после выступления Д.Трампа на пресс-конференции 11 января. Поскольку в США выходной день, то есть вероятность незначительного укрепления рубля по итогам дня. На новости в этот день трейдеры не обращают внимания. Американцы отмечают День Мартина Лютера Кинга.

Нефть торгуется в плюсе, поддерживая рубль. Бочка нефти Brent стоит 3320 руб.–комфортная цена для российского правительства. С понедельника начался налоговый период (продажа валютной выручки, спрос на рублёвую ликвидность). У рубля есть возможность при дальнейшем восстановлении нефтяных котировок вернуться к уровню 59,10. Укрепление курса доллара выше 59,90 руб. на время отложит укрепление рубля.

Критическая область для пары доллар/рубль – 59,90 руб. Если день закроется выше этого уровня, спекулянты начнут отрабатывать ценовую модель «двойное основание». При пробое максимума 60,70 от 11 января она получит подтверждение.

Цена на Brent технически готова к повышению до уровня $56,90. Достаточно покупателям закрепиться выше $56,05, дальнейшее повышение котировок будет проходить легче, даже на фоне дорожающего доллара.

Торги на Форекс открылись резким ростом по доллару. «Британец» подешевел по всему валютному рынку в ответ на статью Sunday Times, опубликованную в выходные дни. Ссылаясь на конфиденциальные источники, в ней говорится, что во вторник, 17 января, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о планах жесткого варианта Brexit. Она готова отказаться от единого рынка ЕС, чтобы сохранить контроль над границами страны. Дальнейшее укрепление доллара может на время сдержать покупателей на нефтяном рынке.

Владислав Антонов, аналитик

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