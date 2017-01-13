Открытие Брокер: Российский рынок лишился основных поводов для повышения

По итогам предыдущей торговой недели индекс ММВБ упал с 2213,93 до 2195,19 пт., а РТС — с 1172,59 до 1158,19 пт. Пара EUR/USD поднялась с $1,0527 до $1,06235, USD/RUB — подросла с 59,605 до 59,68, а EUR/RUB — с 62,77 до 63,485. Нефть Brent на прошедшей неделе оказалась под давлением и упала с $57,1 до $55,45 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 2276,98 до 2274,64 пт.

Третья неделя января отличается тем, что сезон корпоративной отчётности будет набирать обороты, что непременно принесёт повышенную волатильность в бумагах отчитывающихся компаний. Предыдущий квартал прервал полосу снижения прибыли американских корпораций, что позволяет рассчитывать на вполне позитивные результаты за IV квартал.

В понедельник Япония откроет неделю отчётами по заказам на машиностроительную продукцию и ценам производителей. Данные по торговому балансу опубликуют в еврозоне и России. Кроме того, в России состоятся внеочередное общее собрание акционеров «ФосАгро», совет директоров «Газпрома», ТМК и «КАМАЗ». В США отмечают День Мартина Лютера Кинга.

Япония во вторник поделится статистикой по промышленному производству. Интерес также вызывают данные по инфляции в Великобритании. Фунт в 2017 году обновил свои исторические минимумы к доллару США, что способствует разогреву потребительских цен. В Германии выйдут индексы ZEW. Далее внимание рынка сместиться на США, где публикуется индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, или Empire State Index. В России ЛСР опубликует производственные результаты.

В середине недели наступает момент истины по инфляции в еврозоне. Предварительная оценка в декабре показала темпы роста цен на уровне 1,1%. Соответственно, ускорение данного показателя может стать основанием для разворота нисходящей тенденции в паре евро-доллар. Великобритания публикует в этот день статистику по рынку труда. Следующим поводом для повышенной волатильности станут данные по инфляции в США. Представители ФРС все настойчивей говорят о более быстром повышении ставки, указывая на ускорение темпов роста заработной платы. В декабре показатель поднялся до 2,9%, что является многолетним максимумом. Текущую ситуацию в этот день прокомментирует председатель Федрезерва Джанет Йеллен, которая выступит перед законодателями с полугодовым отчётом. Дополнит американский календарь отчёт ФРС по промышленному производству в США, а затем данные Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Стоит заметить, что стабилизация цен на «чёрное золото» выше $50 привела к неуклонному увеличению числа активных буровых в США и объёмов добычи. Соответственно, подтверждение тенденции может негативно сказаться на котировках нефти. Банк Канады в этот день примет решение по ставке. В России «НЛМК» предоставит свои производственные результаты.

В четверг Япония уточнит статистику по машиностроительным заказам. Любителям австралийского доллара стоит обратить внимание на отчёт по рынку труда, который может оказаться достаточно сильным в свете роста цен на сырьевые товары в ноябре-декабре. Затем ожидания рынка сместятся в Европу, где проведёт своё заседание Европейский Центральный Банк. Американский отрезок торгов будет связан с публикацией данных по первичным обращениям за пособием по безработице, новым строительствам и разрешениям для них. Кроме того, выйдет индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. В этот день Джанет Йеллен продолжит выступать с полугодовым отчётом. В России свои операционные результаты предоставят «Дикси» и «АЛРОСА».

В заключительный торговый день недели Китай поделится информацией о розничных продажах и промышленному производству. Слабый юань позволил смягчить негативные сигналы в экономике, но также повысил градус недовольства новой американской администрации. Германия опубликует данные по ценам производителей. Великобритания расскажет о розничных продажах. Канада опубликует статистику по инфляции. Закроет пятницу отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России состоится очередное общее собрание акционеров «Дикси», «Северсталь» предоставит операционные результаты за 2016 год.

Однако на этом неделя не закончится. В субботу выходит первая оценка ВВП Китая за IV квартал. Возможно, слабый юань также смог ускорить рост деловой активности в стране, что позитивно скажется на сырьевых рынках в понедельник.

Новая неделя в Азии началась негативно. Однако внимание спекулянтов вновь обратилось к британскому фунту стерлингов, который упал ниже $1,2. Британская пресса пишет, что премьер-министр Тереза Мэй объявит о том, что Лондон предпочтёт выйти из единого рынка, чтобы перекрыть доступ в страну для эмигрантов. Укрепление йены до 114,05 за доллар давило на акции японских экспортёров. К 8:45 (мск) Shanghai Composite составил 3092,05 (-0,67%), Nikkei 225 — 19125,80 (-0,84%).

Нефть начинала новую неделю в плюсе. Пятничная статистика Baker Hughes показала неожиданное снижение числа активных нефтяных буровых в США на 7 единиц до 522 штук. Статистика по буровым смогла удержать котировки нефти от дальнейшего сползания. Однако отчёт Минэнерго США по запасам и добычи на прошлой неделе оставляет пространство для негативных прогнозов. Поэтому рынок будет весьма чувствителен к статистике. Золото за прошедшую неделю смогло показать рост, но отскок и преодоление зоны сопротивления $1190-1200 пока выглядят неубедительно. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 813,59 до 807,96 тонн. К 9:05 (мск) контракт нефти Brent составил $55,58 (+0,23%), WTI — 53,26 (+0,21%), золото торговалось на уровне $1203,8 (+0,64%), медь — $5918,33 (-0,20%), никель — $10365 (-0,81%), палладий — $752,3 (+0,42%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,25% до 101,42. К 9:05 (мск) пара EUR/USD стоила $1,062 (-0,21%), GBP/USD — $1,203 (-1,22%), USD/JPY — 114,01 (-0,38%).

После достаточно бурного старта в начале торгового года российский рынок теряет свои позиции. График ММВБ демонстрирует сигналы на продажу, которые могут завести его до уровня в 1980-2000 пунктов. Остаётся неясным вопрос о выплате дивидендов государственными компаниями, да и надежды на новую администрацию США постепенно растворились в негативных заявлениях будущих сотрудников Белого дома. Таким образом, российский рынок лишился основных поводов для повышения. Картина по рублю менее пессимистичная, так как отечественная валюта слабо реагирует на движения в нефти, поскольку имеет существенную поддержку в виде избыточно жёсткой денежной политики ЦБ РФ. Более того, надежды на понижение ставки на ближайших заседаниях вновь делают актуальной игру на повышение стоимости ОФЗ. Поэтому ослабление рубля если и состоится, то вряд ли оно будет существенным.

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