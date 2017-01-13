ИК Финам: Ожидается небольшое снижение по ММВБ и укрепление рубля

Утром понедельника, перед началом торгов на Мосбирже, внешний фон для рынка негативен. Азия - в «красной зоне»: китайский фондовый индикатор CSI300 теряет 1,1%, а японский Nikkei 225 снижается на 0,9%. В Японии заказы в машиностроении за ноябрь выросли на 10,4% г/г, что лучше ожиданий. Тем не менее, наблюдается заметное укрепление йены. В США сегодня национальный праздник (День Мартина Лютера Кинга) и ключевые площадки закрыты.

Нефть основных сортов прибавляет в пределах 0,4%. Последние котировки барреля нефти сорта Brent составляют $55,63, а Light - $53,29. На котировки «черного золота» давит множество факторов. С одной стороны, оказывает давление «индекс доллара», который после заседания ФРС перестал снижаться и перешел к боковому движению. Не радует и статистика. Согласно недельным данным EIA, запасы сырой нефти прибавили 4,1 млн барр, а добыча выросла на 176 тыс. барр. Количество активных буровых за неделю в США по данным Baker Hughes сократилось на 7 шт. до 522 шт., а в Канаде выросло на 89 шт. (!) до 170 шт. Тем не менее, поддержку котировкам оказывают ожидания касательно сокращения добычи ОПЕК+ в соответствии с договоренностями. Ожидается, что 18 января выйдет очередной ежемесячный отчет ОПЕК, который прольет свет на реализацию этих планов отдельными странами.

Судя по всему, из-за влияния негативного внешнего фона торги на Мосбирже начнутся на отрицательной территории, ожидаются низкие обороты. Тем не менее, снижение будет несущественным, поскольку после коррекции наблюдается повышенный спрос на акции. В пятницу по итогам вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил около 0,15%. На валютном рынке ожидается умеренный спрос на российскую валюту на фоне дорожающей нефти, высоких рублевых ставок и замедляющейся инфляции. Ожидается, что пара доллар/рубль в первой половине дня потеряет менее 0,5%.

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