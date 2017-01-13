Открытие Брокер: Технические сигналы и обманутые надежды — поводы для движения вниз

К 15:15 (мск) индекс ММВБ снизился на 1,27% до 2183,91 пт., а РТС — на 1,53% до 1157,30 пт. На дневном графике ММВБ присутствуют классические фигуры разворота. Это и «ГИП» и «Двойная вершина» с пиками 3 и 9 января. Вершины эти были также подтверждены существенными объёмами, что говорит о возможности дальнейшего снижения рублёвого индекса к более значимым поддержкам в зоне 2100-2140. К середине дня российский рынок торговался в минусе на высоких объёмах. Надежды на новую администрацию США постепенно развеиваются, а потенциала дальнейшего роста котировок нефти не прослеживается. Кроме того, крепкий рубль неминуемо скажется на доходах экспортёров, что требует от рынка переоценки текущей стоимости акций. В лидерах дня торговались: «Система» (+1,94%), «Мосэнерго» (+1,91%), ТМК (+1,46%; планирует увеличить отгрузку продукции в 2017 году, а также отчиталась о росте производственных показателей в IV квартале), «ВСМПО-Ависма» (+0,61%) может отчитаться о неплохих результатах, если учитывать рост мировых поставок самолётов в IV квартале. На противоположном полюсе расположились: «Россети» (-3,97%), «МРСК Центр» (-3,97%), «НЛМК» (-2,98%), «Северсталь» (-2,92%), «Магнит» (-2,75%), «Сбербанк» (-2,24%). Крупнейший банк страны заработал по РСБУ в 2016 году 518,988 млрд рублей, или в 2,4 раза больше, чем в 2015 году, когда банк был вынужден делать отчисления в резервы. «НОВАТЭК» (-2,1%) сообщил о снижении добычи газа в 2016 году на 2,7%. Заявления министра финансов А. Силуанова, что ведомство придерживается принципа выплаты 50% прибыли госкомпаний в виде дивидендов, никоим образом не взволновало рынок, поскольку у трейдеров ещё остаётся негативная память аналогичных заявлений в 2016 году.

Рубль торговался вполне стабильно, хотя и склонялся к ослаблению. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3300 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 4 базисных пункта до 10,27% при снижении прочих ставок. В рамках очередного гайдаровского форума министры делают интересные заявления. Глава МЭР М. Орешкин полагает, что уже в первом полугодии рост ВВП составит 1%, а за весь 2017 год рост превысит прежний прогноз на уровне 0,6%. Кроме того, есть возможность сократить использование резервного фонда, если не вовсе отказаться от его использования. Статистика пока поддерживает рубль, хотя и оставляет массу вопросов. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-ноябре снизилось на 39,1% до $90,1 млрд. Экспорт за этот период снизился на 19,3%, а импорт — на 1,7%. Тем не менее, сальдо остаётся положительным, что обеспечивает приток валюты в страну. В целом, рубль остаётся сильно перекупленным и в среднесрочной перспективе может ослабнуть. На дневном графике также прослеживаются дивергенции, которые подтверждают неуверенность рынка в дальнейшем укреплении. С другой стороны, сильных сигналов на разворот пока нет, как нет и вербальных интервенций Минфина, где считают текущий курс естественным отражением торгового баланса. Если же Минфину не потребуется использовать резервный фонд, то ведомство может и дальше воздерживаться от влияния на рынок. К 15:15 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,19% до 59,447, EUR/RUB — на 0,39% до 63,257.

Европейские индексы пытались расти. Основной позитивный вклад внесли бумаги фармацевтов: Sanofi (+1,74%), Roche Holding (+0,76%). Интересная ситуация сложилась с бумагами Fiat Chrysler, которые накануне обвалились на 16%. Американские власти в очередной раз обвинили VW и Fiat Chrysler в экологических нарушениях, на что глава Fiat Chrysler Сержио Марчионни назвал претензии подлинным бредом. Так это или нет, но бумаги концерна взлетели почти на 7%. Существенной статистики в Европе не было, но стоит также отметить, что отскок в бумагах фармацевтов случился после провала на опасениях по поводу политики нового президента США в области здравоохранения. К 15:15 (мск) DAX составил 11591,98 (+0,62%), CAC40 — 4907,74 (+0,9%), FTSE 100 — 7315,73 (+0,32%).

Импорт нефти в Индию вырос в декабре на 13,4% по сравнению с декабрём 2015 года. За весь 2016 год импорт нефти увеличился на 7,4%, или 4,474 млн бар. в сутки с учётом конденсата. Однако цифры по Индии и Китаю пока не влияют на рынок. Достаточно вспомнить «медвежий» отчёт Минэнерго США, чтобы текущие цены показались завышенными. В пятницу отчитается Baker Hughes по активным буровым, и есть все основания ожидать очередного роста производственной активности американских нефтяников. К тому же, на дневном графике нефти также прослеживается нисходящий тренд, хотя и не такой чёткий, как по индексу ММВБ. К 15:15 (мск) контракт Brent составил $55,43 (-1,04%), WTI — $52,42 (-1,11%), золото торговалось на уровне $1197,4 (-0,20%), медь — $5840,06 (-0,84%), никель — $10085 (-1,85%), палладий — $755,4 (-1,29%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,3% до 101,19. NZD и CAD укреплялись в пределах 0,2%. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,065 (+0,33%), GBP/USD — $1,218 (+0,18%), USD/JPY — 114,65 (-0,04%).

Вечером стоит обратить внимание на цены производителей и розничные продажи США — в 16:30 (мск), затем индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана — в 18:00 (мск), а также статистику Baker Hughes по активным буровым — в 21:00 (мск). Bank of America открыл сезон отчётности, сообщив о прибыли в размере $0,4 на акцию при прогнозе $0,38, а также выручке на уровне $20 млрд при прогнозе $20,8 млрд. Для российского рынка американские отчёты не играют большой роли. Технические сигналы и обманутые надежды являются вполне достаточными поводами, чтобы общее движение вниз продолжилось. Соответственно, пятницу индекс ММВБ закроет в существенном минусе. Фьючерс на S&P 500 демонстрировал несущественный рост.

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