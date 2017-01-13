Альпари: Рубль остается перегретым и нуждается в коррекции

Российский рубль отступает в парах с иностранными валютами днем в пятницу. За доллар США к настоящему времени дают 59,55 руб. (+0,3%). Евро стоит 63,38 руб. (+0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 16 января, составляют 59,37 руб. за американскую валюту и 63,12 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 12 и 15 копеек соответственно.

Цены на нефть днем в пятницу заметно снижаются. Баррель североморской нефти Brent стоит $55,37 (-1,1%). Реакции инвесторов в ответ на новости со стороны Саудовской Аравии о сокращении добычи больше, чем требовалось в рамках соглашения ОПЕК, оказались избыточными, и теперь рынок плавно возвращается к более-менее справедливым уровням.

На следующей неделе в России начинается очередной налоговый период, но вряд ли этот фактор особенным образом скажется на поведении рубля. Российская валюта остается перегретой и нуждается в коррекции. Наблюдения за притоком средств в российский рынок в рамках carry trade показывают, что в ноябре-декабре активность именно «горячих» денег была не самой масштабной. Хедж-фонды прекрасно видят сжатую пружину в валютной секции, но жадность не позволяет зафиксировать прибыль и выйти из перспективного актива.

В то же время рублевая стоимость барреля нефти пока остается немного выше нужной бюджету, и Центробанк не станет вмешиваться в курсообразование. Кроме того, политический и экономический горизонт довольно спокоен. Получается, что краткосрочный диапазон для пары доллар/рубль в пределах отметок 59-60,85 актуален на ближайшие несколько дней.

Анна Бодрова, старший аналитик

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