ГК Forex Club: НЕФТЬ: ОПЕК серьезно взялся за сокращение добычи

Цены на нефть основных эталонных сортов ближе к концу недели отыграли назад большую часть потерь, которые понесли в ее начале по мере того как участники рынка дают позитивную оценку сигналам, исходящим от стран ОПЕК, и демонстрируют готовность покупать на относительно низких ценовых уровнях.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне 13 января в 11.00 по московскому времени по итогам недели снижались в цене на 1,9% до 55,90, хотя в моменте теряли 5,9%. Одновременно американский эталон WTI дешевел на 1,6% до 52,90.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна снизила добычу больше, чем требовалось согласно договоренностям ОПЕК в Вене. При этом он просигнализировал, что в королевстве готовы еще сокращать, в случае необходимости.

По текущим прогнозам EIA добыча в США в 2017 году вырастет на 100 тысяч баррелей, вместо сокращения на 100 тысяч. Это совсем незначительно и легко может быть самостоятельно перекрыто той же Саудовской Аравией даже без дополнительных переговоров.

Генеральный секретарь ОПЕК 12 января также отметил, что на грядущем заседании в мае картель обсудит возможность еще большего сокращения добычи для того чтобы разгрузить накопившиеся за годы кризиса запасы сырой нефти у покупателей.

В общем и целом мы получаем картинку, что ОПЕК очень серьезно взялся за дело и намерен сбалансировать рынок. Соответственно, падение Brent ниже 55 долларов за баррель выглядит сейчас мало фундаментально обоснованным для участников рынка, и они охотно покупают на таких относительно низких ценовых уровнях.

Это хороший сигнал, позволяющий продолжать придерживаться точки зрения, что коридором для колебаний цен сейчас является область 54-59 долларов за баррель по контрактам Brent с ближайшим сроком экспирации.

Валерий Полховский, аналитик

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