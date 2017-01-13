Альпари: Индекс ММВБ проторгуется в пятницу в пределах 2200-2245 пунктов

Российский фондовый рынок в пятницу открылся в символическом плюсе. К настоящему времени ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,1%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «ФосАгро» и «ТМК». В отрицательной зоне движутся бумаги «Аэрофлота» и «Акрона».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию преимущественными продажами без особенных объемов, фьючерс на индекс S&P на премаркете ограниченно подрастает. Цены на нефть держатся в «зеленой» зоне. Баррель сорта Brent торгуется по $56,07 (+0,1%). Для рынка энергоносителей основным положительным моментом являются новости из Саудовской Аравии, хотя в общем и целом они уже учтены в ценах.

Евро/доллар продолжает дорожать. Основные торги утра идут вокруг 1,0627. Вчерашняя статистика по США оказалась неплохой, еженедельный отчет по числу требований на получение пособия по безработице продемонстрировал снижение. Однако против доллара продолжает играть сдержанный тон выступления Дональда Трампа на этой неделе.

Российская валюта в пятницу ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. Укрепление рубля на второй январской неделе выглядит избыточным, инвесторы вполне могут сегодня фиксировать прибыль. За доллар США к настоящему времени дают 59,34 руб. (+0,1%). Предполагаемый торговый диапазон в паре доллар/рубль на сегодня составляет 59,15-60,00.

Индекс ММВБ под занавес недели проторгуется в пределах 2200-2245 пунктов.

Сегодня утром акции Сбербанка демонстрируют рост на фоне публикации финансовой отчетности по РСБУ за 2016 год. Согласно представленным данным, чистая прибыль банка в указанном периоде выросла в 2,4 раза по сравнению с 2015 годом и составила 516,9 млрд руб. Позитивно на показатель повлиял прирост процентных и комиссионных доходов, а также сокращение издержек.

Так по итогам года рост чистых процентных доходов составил 41,5% год к году, а прирост чистых комиссионных доходов на 21,3% год к году. Процентные расходы сократились на 21,8% год к году.

Акции банка с начала года торгуются в боковике, однако публикация годового отчета по МСФО может дать более серьезный стимул к росту. В этом году наша рекомендация «покупать» по акциям Сбербанка сохраняется. Доходность по итогам года может составить свыше 20% годовых.

Данные по торговому балансу опубликовала КНР. Статистику по инфляции, розничным продажам и числу буровых установок представят США.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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