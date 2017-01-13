ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок энергоносителей. Нефтяные цены выплавляются в бурном котле мировых трендов

По итогам прошедшего дня на рынке энергоносителей было зафиксировано фронтальное повышение цен. Так, цены нефти прибавили еще около полутора процентов. Да и в пятницу цены все еще сохраняются на высоком уровне.

Важную лепту в поддержании позитивных настроений на рынке нефти вносят заявления от представителей ОПЕК+ о снижении производства. Среди них особенно выделялось заявление в четверг министра энергетики Саудовской Аравии, который сказал, что СА снизила производство топлива больше чем на 486 тыс. баррелей в день, требуемых договоренностями с ОПЕК, и добывает теперь менее 10 млн. баррелей нефти в сутки. Глава нефтяного ведомства Алжира видит возможность снижения производства его страной на 60-65 тыс. б/с вместо требуемых 50 тыс. баррелей в сутки. Ирак уменьшил добычу на 170 тыс. б/с и в ближайшее время выйдет на требуемый соглашениями уровень снижения в 210 тыс. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия также выполняет свои обязательства и даже опережает планы нефтяных компаний по сокращению добычи. По его мнению, большинство стран, взявших на себя обязательства по сокращению добычи, выполняют их. Скоро (21-22 января в Вене) страны ОПЕК+ узнают более достоверные цифры, поскольку будут разговаривать о верификации соглашения о сокращении добычи. Основная задача предстоящего заседания мониторинговой группы - оценить ситуацию по исполнению соглашения.

Пока можно констатировать, что словестные интервенции и планы представителей ОПЕК+ о снижении добычи перевесили по значимости реальный факт роста добычи нефти в США за неделю на 176 тыс. баррелей в сутки (о чем стало известно в минувшую среду). Это произошло еще и потому, что оптимизма покупателям нефти добавляли известия с другой чаши весов баланса спроса и предложения – стало известно об увеличении закупок нефти Китаем. Согласно вышедшим статистическим данным, Китай увеличил в декабре импорт нефти до рекордных 8,56 млн. баррелей в день. (Теперь по этому параметру Китай все увереннее держит мировую пальму первенства). По итогам 2016 года рост поставок нефти в Китай оказался рекордным за последние шесть лет и составил 13,6%. Согласно данным таможни, в 2016 году Китай импортировал 381 миллион тонн сырой нефти вместо 335,48 миллиона тонн в 2015 году.

Важным фактором динамики нефтяных цен остается также изменение веса доллара относительно корзины мировых валют. Здесь тоже остается много неожиданного и непредсказуемого (даже для таких инвестиционных зубров как известный спекулянт Сорос - СМИ сейчас взахлеб подсчитывают миллиардные потери в карманах Сороса, возникшие в результате победы Трампа). Так что и всем нам нужно быть готовым к неожиданным ценовым поворотам, особенно в ближайшие пару недель.

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